PAUL KIRCHER : « UNE CLAQUE DE OUF ! »

Le Parisien de 21 ans, révélé par sa perf’ bouleversante dans Le Lycéen de Christophe Honoré, est en lice dans la catégorie « meilleur espoir masculin » des César. Rendez-vous le 24 février !

Dans Le Lycéen, tu joues Lucas, un adolescent dont la vie vole en éclats. Que retiens-tu du tournage ?

Paul Kircher : C’est un cadeau immense que Christophe [Honoré] m’a fait avec ce film. Ça a ouvert une fenêtre sur moi et c’est assez rare. Même si le personnage est différent de ce que je suis, je me souviens qu’après le tournage, je me suis posé la question de ce qui m’appartenait et de ce qui allait me rester de tout ça…

Tu y joues aux côtés de Juliette Binoche.

Lorsqu’on a commencé à faire nos premières scènes ensemble, elle arrivait avec quelque chose de très maternel. Entre les prises, elle ne lâchait absolument pas l’étreinte que nous avions dans le film. C’est surprenant, mais elle m’emportait dans cette famille et c’était beau. Elle partageait beaucoup de choses avec moi, que ce soit des peintres ou son amour pour le qi gong !

Tu joues dans le prochain film de Thomas Cailley, Le Règne animal.

C’est un film fantastique sur un plan très réaliste. J’ai été avec Romain Duris et on a passé trois mois dans le Sud Ouest pour le tournage. Thomas s’est aventuré dans l’inconnu pour ce film, avec une grande charge de travail, mais avec beaucoup de simplicité. J’ai hâte de voir à quoi ça va ressembler.

D’autres rôles à venir ?

L’année dernière était particulière, j’ai fait ces deux films et je n’avais pas du tout l’habitude. J’ai eu du mal à me projeter, donc j’ai voulu prendre le temps de retrouver cette envie. Je suis parti cet hiver en Islande et maintenant, je réfléchis à ce que je vais faire.

Ton rapport avec la mode ?

En ce moment, je découvre ! Je trouve des créateurs qui font de très belles choses et donc j’ai aimé de temps en temps être bien habillé. Je commence à trouver goût à tout ça.

Ta claque du moment ?

J’ai vu des aurores boréales et ça c’était une claque. Un truc de ouf ! Le cinéma du ciel !

Le cinéma du futur ?

Digital, j’ai l’impression ! Dans la façon de promouvoir le cinéma. Et peut-être un peu moins cinéphile… Le cinéma est utilisé comme un outil de mondanité. Malgré tout, il permettra toujours la création de légendes, car les gens en ont besoin.

Le Règne animal, de Thomas Cailley, en salles prochainement

Par Mathis Raymond

Photos : Emma Birski