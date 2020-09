[LES GRANDES INTERVIEWS TECHNIKART] ÉDOUARD BAER : « ON ALLAIT AU BORDEL… AVANT ! »

Votre faconde vient de là ?

Il y a un terreau, après je ne sais pas… Mon père avait connu Jean Castel dans les années 60, et quand j’ai eu 17 ans, il l’a invité à dîner pour que mon frère et moi ayons le droit d’aller chez lui. J’ai compris que c’était un prétexte : « Voilà mes fils, peuvent-ils allez chez toi sans payer d’adhésion ? » Parce que ma famille n’avait pas tant d’argent. Il y avait des gens étonnants, mais ce n’était pas un truc de fric du tout. Castel s’était pris de sympathie pour moi et il m’asseyait à sa table. J’étais presque dressé comme un lutteur. Il y avait des gens brillants autour de moi : Pierre Bénichou, Kersauson, Jacques Martin, parfois encore Chazot… C’était du rodéo, combien de temps vous tenez à cheval. J’étais le petit jeune, qu’est-ce que je venais les emmerder ? Elles étaient sèches, leurs vannes, méchantes, dures. Les quatre piliers de l’esprit parisien essayaient de me faire partir pour rester avec leurs copines, leur monde. Ça m’a formé. Ce n’était pas une boîte de nuit mondaine, snob, comme on l’entend maintenant, tout le monde n’était pas ou riche ou connu, il y avait des gens dont la conversation amusait Castel : des rugbymen, des écrivains maudits…







Vous pourriez écrire une histoire secrète de Saint-Germain-des-Prés…

À un moment, je voulais faire un livre sur des personnages que l’histoire n’a pas retenus, des gens qui n’avaient pas besoin d’un statut social important pour briller, pour en imposer : Simon Bocanegra, le photographe qui s’est suicidé il y a quelques années, qui était un grand personnage des années du Palace, d’une gentillesse incroyable, qui n’aimait que les travestis qu’il photographiait inlassablement à travers le monde ; Honoré Bostel, ce turfiste journaliste de Paris Match ; même d’une certaine façon Roda-Gil, qui était tous les soirs à la Closerie avec une conversation brillantissime… Il y avait aussi un type que personne ne connaît, Hugues de Giorgis, qui parlait onze langues et me donnait des cours de latin quand j’étais petit. Il faisait un peu la jonction parce qu’il n’avait plus d’appartement alors il fermait chez Castel, il ouvrait le Flore et on le laissait dormir… Il était en clochardisation, mais lui aussi tellement brillant intellectuellement que le patron du Flore, Miroslav, avait donné la consigne de le laisser dormir de 7 à 11 heures. Les anecdotes de bar, les losers magnifiques qui me touchent tant, ce sont aussi des histoires mélancoliques. Ce que je vous raconte là n’est pas très heureux : il s’agit d’alcool, de solitude, d’échec et de pauvreté.