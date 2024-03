AUSTIN BUTLER, DUNE STAR : « MON RÊVE ? TOURNER AVEC GASPAR NOÉ »

À 32 ans, il est l’acteur le plus buzzé de 2024. Beau comme un dieu, smart et stylé comme toute superstar en devenir (il est également égérie du parfum MYSLF), décrété « person of influence » par Time magazine , Austin Butler a déjà joué pour Tarantino, Jeff Nichols, Baz « Elvis », Luhrmann… Son dernier coup d’éclat ? Être la sensation la plus trouble de Dune : deuxième partie … Rencontre.

Quand on l’interviewe, on découvre qu’Austin Butler est le prototype du jeune Californien au summum la coolitude. Sa voix suave et éraillée cogne à la façon d’infrabasses, et on dirait qu’Austin a gardé l’accent sudiste et le phrasé laidback d’Elvis Presley, qu’il a brillamment incarné dans le blockbuster chic et choc de Baz Luhrman. Mais s’il a joué Elvis, Austin évoque plutôt James Dean. Cheveux coiffés en arrière, blondeur naturelle, Austin, à la fois fragile et fort, dégage un sex appeal thermonucléaire et il séduit en cassant les codes traditionnels entre féminité et masculinité. C’est peut-être pour cela que le magazine Time a déclaré l’année dernière qu’Austin Butler était l’une des personnalités les plus influentes du monde. Rien que ça !

Conscient d’être bientôt arrivé au sommet de la chaîne alimentaire hollywoodienne, Austin tourne aussi bien dans de grosses machines qui vont asseoir sa notoriété, que dans des séries télé (Masters of the Air) ou avec des cinéastes indépendants comme Jim Jarmusch ou Jeff Nichols, tout en rêvant de collaborer avec notre Gaspar Noé national. En mars, on va le retrouver en grand méchant de Dune : deuxième partie, aux côtés d’un casting all stars avec Timothée Chalamet, Zendaya, Léa Seydoux, Florence Pugh, Stellan Skarsgård ou Christopher Walken. Pour incarner la sensation de cette suite très attendue, le terrifiant Feyd-Rautha Harkonnen, les noms de Tye Sheridan (Ready Player One), du chanteur Harry Styles et même de Barry Keoghan (The Batman, Les Banshees d’Inisherin) ont d’abord circulé, mais c’est Austin qui a finalement remporté le morceau. « Ce personnage est quelqu’un de très machiavélique, cruel, stratégique et surtout narcissique », selon le réalisateur visionnaire Denis Villeneuve. Comme à son habitude, Austin a bossé comme un fou et n’a pas hésité à ravager son look de bogoss. Ainsi, il apparait en guerrier bardé de tattoos, chauve et sans sourcils (mais Austin n’a pas sacrifié sa belle chevelure, c’est l’œuvre des prothésistes et des maquilleurs spéciaux du film). En même temps, il devient l’égérie d’un parfum et le spot de MYSLF d’Yves Saint Laurent, réalisée par Julia « Titane »Ducournau, est en rotation sur toutes les chaînes télé. Comme l’incarnation de l’homme moderne. Sauvage et fluide, c’est Austin, tout simplement…







Comment êtes-vous passé d’Hannah Montana pour Disney, à Once upon the time… in Hollywood de Quentin Tarantino en 2018, où vous vous faisiez exploser la tête par Brad Pitt ?

Austin Butler : Eh bien, ça a été un long voyage… J’ai commencé à jouer à douze ans, c’était il y a plus de vingt ans maintenant. J’ai passé des années à apprendre mon métier, à aiguiser mes dents, à essayer des choses, à échouer bien sûr, à trouver des professeurs qui m’ont appris à être moins conscient de moi-même et à me servir de mes sentiments. Mais le grand tournant de ma carrière a été la pièce de théâtre The Iceman Cometh, d’Eugene O’Neill, avec Denzel Washington, à Broadway. Denzel m’a pris sous son aile et m’a donné des conseils. Il a même appelé Baz Luhrman pour lui parler de moi pour Elvis. Tout a basculé avec cette pièce…

Vous aviez déclaré avoir eu une énorme pression sur le Elvis de Baz Luhrman. Était-ce le même genre de pression sur la suite de Dune ?

Non, mec, c’était complètement différent. Sur Elvis, c’était terrifiant. Si j’avais foiré ma prestation, ma carrière partait en lambeaux. J’avais beaucoup plus de responsabilités, de pression. Et puis, c’est déjà difficile d’interpréter quelqu’un qui a existé, alors une star planétaire comme Elvis… Tout le monde a une idée précise d’Elvis Presley, comment il bouge, comme il parle, son rapport au monde… Je me demandais constamment si j’étais assez bon pour réussir ce numéro de corde raide. Cela vous oblige à vous concentrer et à travailler très dur. J’ai préparé ce film pendant trois ans, ce qui est très long, très lourd, avec une multitude de coachs. Ça me réveillait la nuit et je levais à quatre heures du matin, le cœur battant, pour bosser sur la voix, le corps, le texte.

Pour cette performance, vous avez remporté un Golden Globe.

J’ai eu l’impression d’être accueilli par la profession, et d’être le bienvenu dans ce métier. Obtenir la reconnaissance de vos pairs est profondément touchant lorsque vous avez travaillé si dur. Cette période de ma vie a vraiment été très spéciale.

Vous savez pourquoi Denis Villeneuve vous a choisi pour Dune : deuxième partie ?

Non, malheureusement, il vous faudra lui demander. Miraculeusement, je n’ai pas auditionné. Denis était à Los Angeles. Il m’a demandé de prendre un café avec lui et on a discuté d’une éventuelle collaboration, de comment je voyais le personnage de Feyd. C’était vraiment magique et on a eu envie de bosser l’un avec l’autre. Il m’a rappelé la semaine suivante en me disant « j’aimerais bien que tu m’emmènes sur Arrakis. » Ce qui est très cool, non ?

Dans cette suite de Dune, vous jouez le terrifiant Feyd-Rautha Harkonnen, un rôle que Sting a interprété dans la version de David Lynch en 1984. Est-ce que cela été une sorte d’inspiration ?

J’ai vu sa performance et j’ai trouvé qu’il était fantastique. J’adore Sting, c’est un grand musicien, un grand artiste. Mais pour ce film, j’avais besoin d’être absolument libre, de n’avoir aucune influence. J’ai préféré revenir au matériau d’origine, à savoir le roman de Frank Herbert. Et à mon imagination. J’ai vu le David Lynch, mais ça n’a jamais été mon inspiration. J’ai élaboré le personnage de Feyd avec Denis, j’ai beaucoup collaboré avec Stellan (Skarsgård, qui joue le terrifiant Baron, ndlr). Et cela a été un immense source de joie pour moi. De plus, mon look est assez génial, j’en suis très content.







Pouvez-vous parler de votre entraînement physique avec Duffy Gaver qui s’est occupé de Chris Hemsworth pour Thor ou Brad Pitt sur Troie. C’est vrai que vous vous êtes entraîné jusqu’à en vomir ?

(Il se marre) Ouais, ouais, c’est vrai, Duffy me poussait tellement à fond que j’en avais des nausées parfois. C’est un Navy Seal, un mec très dur. Il est comme un père et tu as envie de le rendre fier de toi et donc tu défonces à mort. Je me souviens que je ne pensais qu’à cela : que Duffy soit fier de moi ! Je me suis entraîné pendant quatre mois pour être prêt à tout sur le tournage, et pour que mon corps soit plus imposant. Et quand nous sommes arrivés à Budapest, j’ai continué à m’entraîner intensivement.

Comment s’est passé le premier jour de tournage ?

Ça a été surréaliste, j’avais l’impression d’être un môme. C’était comme si je me baladais sur le plateau d’Indiana Jones ou de Star Wars, ces films qui m’ont tellement impressionné quand j’étais plus jeune. Pour mon premier jour, j’ai eu beaucoup de chance car on a commencé avec la séquence de baston des gladiateurs, en noir et blanc. C’est difficile d’arriver sur un film où tout le monde se connait et a déjà bossé ensemble. Dès mon premier jour, on a commencé avec une scène très physique où j’ai pu me donner à fond. Ça m’a permis de ne pas trop gamberger et de simplement habiter mon corps. De plus, cette scène, je l’avais préparée depuis des mois, donc je me sentais en confiance. Un détail, il faisait plus de 40° à Budapest, et j’avais une combinaison et un faux crâne chauve, ce qui était plutôt inconfortable. Mais ça a été une façon plutôt géniale d’entamer ce tournage (rires).

Combien de temps êtes-vous resté sur le set à Budapest ?

Hum, je crois que j’y suis resté près de trois mois.





« AVEC TIMOTHÉE CHALAMET, ÇA A MATCHÉ INSTANTANÉMENT. »

C’est vrai que vous considériez Timothée Chalamet comme « un frère » sur le plateau ?

J’ai beaucoup de respect pour lui. Je ne le connaissais pas vraiment, mais je suis un gros fan de son travail. Ça a vraiment matché instantanément entre nous, j’ai adoré bosser avec lui. On a sensiblement le même âge, et il n’y avait pas tant de jeunes que cela sur le set. On a passé beaucoup de temps ensemble à discuter cinéma, films, techniques de jeu, mais aussi de la vie… Je l’aime beaucoup et oui, c’est vraiment un frère maintenant.

Vous connaissiez déjà le travail de Denis Villeneuve ?

Oui, bien sûr, je suis un énorme fan de Denis, c’est un de mes réalisateurs préférés, un mec tellement gentil. J’ai vu tous ses films, que j’admire, et le premier Dune est un pur chef-d’œuvre cinématographique. J’étais donc ravi qu’il fasse appel à moi pour entrer dans son monde.

Vous êtes l’ambassadeur du parfum MYSLF (YSL Beauté), avec une pub réalisée par Julia Ducournau. C’est important pour vous d’être l’égérie d’une marque de luxe ?

Je suis un admirateur de la maison depuis de nombreuses années. Et j’avais vraiment envie de bosser avec Julia et aussi Benoît Debbie (le directeur de la photo de la plupart des films de Gaspar Noé, ndlr), qui est un de mes chefs opérateurs préférés. J’adore son univers et les films incroyables qu’il a fait, comme Enter the Void.

Donc vous connaissez Gaspar Noé ?

Bien sûr, j’adore Gaspar. Récemment, j’étais à Paris et on a traîné pas mal de temps ensemble.

On pourrait vous voir jouer dans un de ses films ?

Mec, j’aimerais tellement !

Êtes-vous prêt à vous voir en petite figurine pour enfants ?

Je suis allé chez ma sœur à Noël et elle avait déjà la figurine de mon personnage. C’est la première fois que je voyais mon visage sur un jouet plastique et cela m’a rappelé toutes ces heures que j’ai passées à jouer avec des figurines quand j’étais môme. C’était un surréaliste. Ma figurine est très chauve mais je l’aime bien (rires).

On va bientôt vous revoir dans un film de motards très attendu, The Bikeriders ?

Ce fut également une expérience incroyable que de bosser avec Tom Hardy, Jodie Comer, Michael Shannon, Norman Reedus et Jeff Nichols qui est un de mes réalisateurs préférés. On a tourné à Cincinnati et on conduisait des vieilles Harley Davidson toute la journée. Un boulot plutôt cool, non ?

Dune : deuxième partie

En salles le 28 février

Par Marc Godin

Photos Gray Sorrenti (pour YSL Beauty)