GUILLAUME LABBÉ, LE ROMANTIQUE « ENFIN DES DISCUSSIONS ENTRE HOMMES PERTINENTES ! »

Propriétaire du domaine apicole depuis le décès de son père, Guillaume Labbé joue le rôle de Ben, un mec persuadé de tout gérer, et dont les a priori vont être mis à rude épreuve. Interview déconstruction.

Ton personnage Ben décide de se réinstaller dans le domaine familial, en Camargue, après la mort de son père. Comment décris-tu ce personnage ?

Guillaume Labbé : Au départ, c’est le plus strict et le plus sérieux de la bande de potes. Il se retranche derrière ses principes pour ne pas ressentir des émotions qu’il n’arrive pas à gérer. Avec la réalité d’une sœur qui risque d’être placée, de potes qui sont en galère financière, et de cette région, très belle, mais compliquée économiquement. Il remet en question son système de valeurs.

La série s’ouvre sur un conflit, aux airs homo-érotiques, entre ton personnage et celui de Simon Ehrlacher…

À l’écriture, ce qui se dessinait était une rivalité par rapport au père, entre un fils insuffisamment valorisé et aimé, et un type qui arrive et qui semble prendre sa place. Mon personnage, Ben, envie son côté sexuellement très libre, tandis que le sien envie mon romantisme et mes relations amoureuses passionnées.

Comment votre groupe d’acteurs s’est-il préparé ?

Souvent en télévision, et au contraire du théâtre, on n’a pas assez de temps de préparation. Ce qui arrange certains comédiens qui n’aiment pas répéter… ce qui n’a pas été le cas ici. Sur cette série, c’était vital de pouvoir se rencontrer avant et de vivre ensemble pendant les deux mois de tournage.

Comment cette série questionne-t-elle notre conception de la masculinité ?

Elle s’inscrit dans une évolution générale des mœurs et des mentalités. Mais la série va plus loin car elle aborde le thème de la masculinité à travers le prisme du désir féminin. C’est-à-dire que chaque demande est différente et surprenante. À propos de la sexualité masculine, plusieurs questions sont effleurées, comme l’éjaculation précoce ou l’impuissance. On retrouve enfin à l’écran des discussions entre hommes pertinentes ! Nous avons été élevés selon un archétype de la performance qui n’est toujours pas levé et qui pèse dans le développement de certains d’entre nous, comme le montre le personnage de Zach, accro au porno et complètement perdu sur le plan de sa sexualité…

Ton actu ?

La série Machine, pour Arte, ainsi que la série Rivages pour France 2.

Escort Boys, disponible sur Prime Video



Par Alexis Lacourte

Photos Romin Favre