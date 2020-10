YELLE A-T-ELLE INVENTÉ LA BREIZH POP ?

« UN PEU EN MARGE »

Pour ceux qui n’étaient pas nés, rappelons que Yelle est apparue en 2005 en postant sur MySpace « Je veux te voir », un morceau où elle se foutait de la gueule de TTC. C’était l’époque de la tecktonik – des arriérés qui nous paraissent aujourd’hui aussi éloignés que l’homme de Cro-Magnon. Les artistes qui étaient à la mode cette saison-là (TTC donc, mais aussi Uffie, Digitalism ou MSTRKRFT) ont tous disparu depuis. Deux ans plus tard, Yelle sortait l’album Pop-up et enregistrait « Parle à ma main », son duo avec Michaël Youn. Est-ce un regret, pour le coup, d’avoir collaboré avec le plouc Youn ? N’avait-ce pas grillé son image auprès d’un certain public ? Deuxième éclat de rire : « Oh non, je m’étais énormément amusée à faire ça, on avait enregistré le titre avec trois potes dans le salon du grand loft de Michaël. Et puis Michaël est un énorme bosseur, donc c’était une bonne école. Notre sortie d’album avait été un peu dévorée par “Parle à ma main”, mais ça avait aussi porté nos débuts. Et encore aujourd’hui, c’est ma chanson qui est la plus passée à la radio, largement ! »

Au risque d’être aussi lourd qu’un Jean-Jacques Bourdin de bon matin, on insiste : pourquoi n’est-elle pas considérée comme une grande vedette pop dans l’hexagone ? Pourquoi la Bretonne confirmée n’a-t-elle jamais fait la couverture du Elle ou de Télérama quand des débutantes belges comme Angèle y ont leur rond de serviette ? Nouvel éclat de rire (décidément) : « Je suis vue comme une bizarrerie, et pour moi il est maintenant acquis que ce sera toujours le cas… Depuis “Parle à ma main”, on ne passe pas en radio, sauf un peu là sur France Inter avec “Je t’aime encore”. Parfois, je me sens un peu seule dans mon coin. Le fait d’être en Bretagne fait que je n’ai pas de crew parisien. Est-ce qu’on a eu des liens avec les branchés ? On avait sorti trois titres sur Kitsuné (le label de Gildas Loaec, un Breton !), donc on avait cette connexion. On s’est toujours bien entendus avec Pedro Winter. Quand on jouait aux Etats-Unis, on s’est retrouvés à des fêtes, des anniversaires. J’ai beaucoup croisé les Justice. Un peu les Daft, aussi. Mais on était un peu en marge quand même, alors que la bande Ed Banger c’était alors énorme, la supra hype… »





« LOÏC PRIGENT ? UN VRAI BRETON, D’UN BLED RIQUIQUI DU FINISTÈRE NORD ! »



Fini de rire : à défaut de rafler des Victoires de la Musique (elle n’en a pas remporté une seule), Yelle mène une carrière internationale que beaucoup doivent lui envier. Son album précédent, le complètement dingue Complètement fou (2014), avait été enregistré chez quelqu’un qui n’a jamais entendu parler de Julien Doré, Tim Dup ou Vianney, l’un des pontes de la pop mondiale, Dr. Luke : « Il a vraiment le sens du tube. Chez lui, c’est la topline qui prime. On avait fait deux sessions de trois semaines à Los Angeles. » Avait-elle découvert à cette occasion l’industrie de la musique taylorisée ? « Tu parles des writing camps ? Notre copain Kojak avait fait des sessions pour Sean Paul, il nous avait invités à passer. C’était un gros studio où il y avait trois petits studios. Il y avait des équipes dans chaque studio, et Sean Paul passait de l ’un à l ’autre, une heure dans l ’un, une heure dans l ’autre. On l ’avait vu à l ’œuvre ! Kojak nous avait fait écouter des beats, on s’était mis à chanter un truc avec Jean-François (Grand-Marnier – ndlr), le topliner avait trouvé ça cool, il était allé dans la cabine où attendait un ingénieur du son à sa disposition. Il avait enregistré la topline. Là, Sean Paul était revenu et avait trouvé ça bien lui aussi. Pendant dix minutes, il avait tapé un texte sur son téléphone, avant d’enregistrer pendant deux heures. Le morceau était génial, hélas il n’est jamais sorti… » Elle marque une pause, reprend : « Nous, c’était plus familial. Bon, Dr. Luke a beaucoup de maisons, là on était dans celle de Malibu. Il y a une chambre pas très grande qui a été transformée en studio, avec juste un ordi, des claviers, quelques guitares, des grosses enceintes et un énorme canapé. Dr. Luke était là pieds nus avec sa guitare, quand je trouvais un truc j’allais l’enregistrer dans le placard qui a été transformé en cabine de chant. On avait fait la plupart des morceaux comme ça. On se fait un monde des stars, alors que ça peut être super simple. La femme de Dr. Luke est la cousine de Jessica Alba, et Jessica Alba nous aime bien. Elle lui avait fait savoir. Un soir, Dr. Luke nous dit : “On va dîner avec Jessica, ça vous dit de venir avec nous ?” On s’est retrouvés avec eux deux, Jessica Alba et son mari dans un super restaurant de Malibu, c’était un peu lunaire… De mes expériences américaines, c’est ce côté rigolo des coulisses que je retiens surtout. »







Six ans ont filé depuis Complètement fou, pendant lesquels Yelle a sorti quatre singles et pris le temps de façonner ce nouvel album, L’Ere du Verseau, qui alterne « pop rentre-dedans » et passages plus mélancoliques – toujours les meilleurs chez elle. Pourquoi certains ayatollahs du bon goût méprisent-ils Yelle alors qu’ils portent aux nues Elli & Jacno ? La vérité oblige à dire que Yelle les a dépassés depuis longtemps – réécouter son répertoire, qui n’a pas vieilli, est l’occasion de redécouvrir plein de morceaux du tonnerre (« Que veux-tu », « Mon pays », « Unillusion », « S’éteint le soleil », « Coca sans bulles », « Les soupirs et les refrains », « Nuit de baise », « Florence en Italie », « Dire qu’on va tous mourir », « Ici & Maintenant », « Roméo », etc.). L’Ere du Verseau contient des titres du même tonneau (« Je veux un chien »,« Vue d’en face »,« Un million »). Mine de rien, avec ses textes faussement naïfs, Yelle parvient à composer des chansons implacables, qui nous épargnent la fausse poésie à la Biolay. Alors que l’attachée de presse nous fait signe qu’il est temps de céder notre fauteuil, on a deux minutes pour une dernière question : le clip de « Je t’aime encore », réalisé par le grand Loïc Prigent, lui a-t-il permis de se racheter une caution chic ? Et pourquoi avoir fait appel à lui ? « On avait déjà eu l’idée de travailler ensemble pour “Florence en Italie”, mais ça ne s’était pas fait. C’est son premier clip. On se connaît depuis très longtemps, avec Loïc : c’est un vrai Breton, de Plouescat, un bled riquiqui du Finistère Nord ! » La Bretagne, on y revient toujours. Là-bas, l’avenir appartient à Yelle. On n’est pas près de retrouver sa carcasse au fond du vieux port de Loguivy-de-la-Mer.