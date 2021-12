WESTFIELD LANCE LE FESTIVAL WESTFIELD STORIES !

VICE et Westfield présentent « Westfield Stories », un festival de courts-métrages présidé par l’actrice et réalisatrice Géraldine Nakache, qui donne carte blanche à la scène émergente du cinéma français pour imaginer des histoires singulières inspirées de 6 centres de shopping Westfield. Vous pouvez voter pour votre film préféré directement sur le site de VICE jusqu’au 8 décembre !

Premier baiser, course de caddie, virée entre amis,… : autant de moments vécus dans les centres de shopping, véritables lieux de vie du quotidien. Porteurs d’imaginaire et de rêverie, ce sont ces rencontres, ces moments de flânerie ordinaires ou extraordinaires que les réalisateurs sélectionnés ont souhaité montrer à travers leurs courts-métrages.

Parmi les courts métrages proposés : le réalisateur Tony Vernagallo et son « Bienvenue chez vous » donnent vie aux emblématiques et tout aussi énigmatiques mannequins de vitrines de Westfield Parly 2! Qui de mieux que ces silhouettes en plastique pour dévoiler l’histoire secrète des centres de shopping dans un documentaire pour le moins décalé… !

Un documentaire décalé sur la vie cachée de ces silhouettes en plastique qui peuplent le centre Westfield Parly 2 !

La réalisatrice Lucie Bourdeu propose, quant à elle, une version qui vous fera sans doute frissonner avec « Chariot », où le décor du Westfield de Rosny 2 se retrouve transformé en labyrinthe fou sous les roues d’un caddie tueur.

Avec « Suit Up » réalisé à Westfield Les 4 Temps, Sarah Jacquier questionne notre rapport à l’autre et propose une lecture transgénérationnelle de ce lieu de vie. La jeune réalisatrice Ornella Pacchioni qui a tourné au centre Westfield Carré Sénart, transforme avec poésie un banal entretien d’embauche en événement surnaturel dans son court-métrage intitulé « Job d’été » .

Dans « Coup de flou » tourné à Westfield Forum des Halles, Lenny Grosman, passé par la réalisation de clips, dresse un portrait juste et aiguisé de notre époque non sans un certain humour…. Avec « Paraître(s) » tourné à Westfield Vélizy 2 le réalisateur Adrien Privat, qui s’intéresse à la Ballroom Scene parisienne, nous plonge au cœur d’une quête personnelle et universelle, celle d’un personnage à la recherche d’une nouvelle manière de faire corps avec lui-même.

Les six court-métrages en lice sont à retrouver gratuitement sur le site de VICE, et vous avez jusqu’au 8 décembre pour élire votre « Prix du Public », bon visionnage !

Lien vers la page de vote :

https://www.vice.com/fr/partners/westfieldhub/westfield-stories







Par Valentine Jalote