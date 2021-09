VICE TV NOUS PLONGE DANS LE MONDE DU SURF !

A l’approche des Jeux Olympiques qui mettront en 2024 le surf à l’honneur, Vice TV rend hommage à l’enivrante terre de naissance de la discipline : Tahiti. Et qui de mieux que l’ancien champion du monde tahitien de wakeboard Rodo Vinh Tung, pour nous immerger dans son monde ? “A la recherche de Teahupo’o”, la nouvelle série Vice TV à découvrir tous les jeudis à partir du 23 septembre !

Longtemps revendiqué comme une passion, le surf n’en est pas moins un sport. Et il est sans doute même l’un des plus extrêmes, qui n’aurait pas lieu d’être sans la nature. Et ça, les tahitiens l’ont bien compris. Depuis des générations, le surf est ancré dans leur culture. C’est une pratique ancestrale qui occupe une place particulière dans le patrimoine culturel polynésien, qu’elle a enrichi et dont elle s’est nourrie.

La récompense d’intégrer les Jeux Olympiques ne pouvait pas être plus belle pour ces passionnés. En 2024, l’occasion leur sera donc donnée de nous présenter la mythique vague de Teahupo’o, littéralement le « mur de crânes ».

Cette nouvelle série documentaire nous fait découvrir la pratique du surf et son histoire, mais surtout à travers elle, la relation privilégiée et ancienne qu’entretient le peuple polynésien avec l’océan. Car ils ne font qu’un avec la mer, le surf étant un vecteur entre les deux. Rodo Vinh Tung nous embarque alors à la rencontre des personnalités bien connues de Teahupo’o, pour nous faire découvrir les arcanes d’une culture riche et vivante, qui demeure sous la bienveillante influence du “Mana” (force invisible et sacrée de Tahiti). Enfourchez votre planche et suivez le guide, pour un véritable voyage initiatique !

"A la recherche de Teahupo'o" est à découvrir à partir du 23 septembre, à 21h10 sur Vice TV et en replay sur MyCanal. Cette série est co-produite par VICE TV FRANCE, TAM TAM STORIES et PACIFIC TV PRODUCTIONS, d'après une idée originale de Jean-Michel Albert.







Par Margot Pannequin