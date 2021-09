VICE TV, AU CŒUR DES CAMIONS À PIZZA !

À partir du 9 septembre, VICE TV lance son nouveau programme « Au camion », la série food présentée par le Chef étoilé Romuald Royer. Comme le disait l’acteur Bill Murray, «À moins que vous ne soyez une pizza, la réponse est oui : je peux vivre sans vous ».

L’été ne serait pas ce qu’il est sans votre passage au camion pizza au sortir de la plage, les cheveux encore pleins de sel, mais la bouche qui salive déjà de ce plat souvent imité mais jamais égalé. Il fait chaud, vous sentez la moiteur s’appesantir sur vous, mais peu importe. L’odeur vous enivre déjà, ce n’est plus qu’une question de temps avant de pouvoir dévorer votre mets. VICE TV met alors à l’honneur ces véritables fabricants de bonheur.

Le Chef Romuald Royer vous embarque avec lui pour faire le tour de France des camions à pizza. L’occasion d’y découvrir toutes les spécialités d’un pizzaïolo à l’autre de la Provence à la Normandie en passant par la Corse et la région parisienne. Cette série documente, avec authenticité, l’histoire humaine et gourmande de ces camions à pizza et de leurs habitués.

Au-delà de la dimension culinaire, c’est tout l’aspect social qui est aussi important. L’endroit devient un véritable lieu de vie où les liens se tissent, où les histoires se racontent et se transmettent.

Qu’il s’agisse de grandes agglomérations ou de villages, le camion à pizza reste un vecteur de socialisation essentiel. Et la pizza à elle-seule est synonyme de partage. « A travers la métamorphose d’un plat napolitain réservé aux plus modestes, en un concept absolument international, transclasse et très diversifié destiné à tous, nous avons l’exemple-même de la dialectique entre local et global. » selon Romain Marsily, Directeur Général de VICE TV France.







Et parce que parler des camions à pizza c’est mettre en avant des savoir-faire différents, qui vont du four à bois à des distributeurs automatiques, mais aussi des univers très variés, selon la manière dont on mange, qui l’on y rencontre ou ce que l’on y boit.

Plus qu’une série food traditionnelle, VICE TV a mis en avant toute la dimension humaine à travers le regard malicieux et la verve gargantuesque de Romuald Royer. On vous prévient, checkez le camion le plus proche de chez vous avant de vous lancer dans l’aventure parce que vous risquez de vous en mordre les doigts (à défaut de pizza) en regardant !

« Au Camion » est une série documentaire co-produite VICE TV France et Isula Prod, écrite par Clément Rossi et Julien Santucci, réalisée par Jean-François Celli. VICE TV est distribuée en exclusivité dans les offres Canal+.

À découvrir sur VICE TV dès le 9 septembre à 22 heures, et en replay sur MyCanal.



Par Margot Pannequin