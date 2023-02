TRACY GOTOAS : « SENSIBILISER LES GENS »

À 26 ans, la star du premier long d’Émilie Carpentier, L’Horizon , enchaîne les projets. Vivement la suite…

Dans L’Horizon, tu joues Adja, une jeune soignante qui rejoint une ZAD. Un choix de vie que tu peux comprendre ?

Tracy Gotoas : J’étais déjà un peu sensibilisée au sujet par ma mère qui m’a encouragée à faire attention à ma manière de consommer. Mais le tournage a été un vrai déclic. Avec certains comédiens du film, on a créé l’association Magic Planète et on ramassait les déchets dans les rues pour sensibiliser les gens. Ça nous a permis de faire des rencontres et de dialoguer.

La scène la plus marquante du film ?

Celle de fin. Marquante en tant qu’actrice, mais aussi en tant que spectatrice. Elle n’a pas été évidente à faire et une fois que la réalisatrice a dit « coupez », j’ai vu l’émotion de toute l’équipe. C’est un sentiment qui a été très impressionnant pour moi. C’était la première fois que ça m’arrivait.

Avec qui rêves-tu de tourner ?

Ryan Murphy !

Pourquoi ?

Depuis que je suis toute petite j’arrête pas de regarder ce qu’il fait… J’ai toujours admiré sa mise en scène et qu’il mette tous types de personnes dans ses œuvres – peu importe la couleur de peau et l’âge.

Tes prochains rôles ?

La saison 2 de Braqueurs démarre sur Netflix le 17 février et ensuite je suis au cinéma en mars dans Sage homme, de Jennifer Devoldere, aux côtés de Karin Viard et Melvin Boomer.

Ton rapport avec la mode ?

C’est un péché mignon ! Depuis que je suis toute petite, j’adore les vêtements car c’est un espace où l’on peut créer et collaborer avec son propre corps.

Ce qui a changé dans le cinéma depuis deux ans ?

Les entrées. Les gens ne vont plus au cinéma comme avant, notamment avec la hausse des prix. Puis je passe des castings de plus en plus diversifiés avec des rôles complètement différents qui ne sont pas forcément en rapport avec ma couleur de peau.

Et comment imagines-tu le cinéma du futur ?

J’espère qu’on gardera nos énormes écrans ! Vive la salle ! Je suis peut-être utopiste, mais je veux qu’on continue à raconter nos vérités et que chacun puisse s’exprimer comme il l’entend. Donc un cinéma qui rassemble.

Braqueurs saison 2 : sur Netflix le 17 février

Sage homme de Jennifer Devoldere : en salle le 15 mars

Unboxing Valentino layers body & jupe en laine



Par Mathis Raymond

Photos : Emma Birski