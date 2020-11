THIBAULT DE MONTAIGU : LE HUSSARD DU PRIX DE FLORE

MIC MAC

De l’autre côté de l’Atlantique, il trouve un pays de cocagne : « J’avais besoin de disparaître et Buenos Aires c’était parfait pour ça. Il y a des librairies partout, tu as encore des fans de Lacan et des intellectuels français, les gens s’écharpent comme dans les années 70, ça m’a vachement séduit. Buenos Aires, c’est l’Europe quarante ou cinquante ans en arrière. C’est encore plus mélancolique que Lisbonne, une ville d’émigrés qui tourne le dos à la mer. Le sentiment d’exil, tu le sens très fort. » La famille de sa femme ayant une ferme agricole dans la Pampa, il s’imagine une reconversion : « Ma difficulté avec le monde moderne, je l’avais fuie dans les livres, la nuit, les drogues, et maintenant je la fuyais dans la Pampa. J’aurais pu devenir gentleman farmer ! La ferme de ma belle-famille, c’est une vieille maison coloniale à trois ou quatre heures de Buenos Aires. Tu as des champs, des vaches laitières, pas d’internet, pas de réseau téléphonique. Le village d’à-côté, j’y allais à cheval. C’est le Far West : des allées en terre battue, des vieux bars en brique qui datent de l’époque des gauchos. T’attaches les rênes à la rambarde, tu vas chercher un seau d’eau pour ton cheval, tu vas boire ton Fernet-Branca avec un vieux coco de 95 ans. Dans ce délire de retrouver un monde ancien, de ralentir le temps, l’Argentine, c’est fabuleux. J’y suis resté cinq ans. » Certains week-ends, il traverse le Rio de la Plata et va en Uruguay, « la Toscane d’Amérique latine » où, dans le village de pêcheurs de José Ignacio, il rencontre un jour Martin Amis, qui y vit avec sa seconde femme, Isabel Fonseca. À part ça, il s’essaie au polo, mais, n’ayant pas envie de finir « avec le dos cassé ou un œil de verre », préfère perfectionner son tennis. Dans cette vie de dandy cosmopolite à la Valery Larbaud, Montaigu ne fait pas que flâner. En 2015, il publie chez Grasset un excellent essai sur la masturbation, Voyage autour de mon sexe, puis est à deux doigts de monter sa première pièce, La Trouille, « un vaudeville très français entre Labiche et Guitry » – Laurent Ruquier veut la faire au Théâtre Antoine, mais Gad Elmaleh foire la lecture décisive… Thibault fête ses 36 ans, âge auquel est mort Nimier, et à 37 ans, patatras : jusque-là « cynique et riant de tout », il fait une grosse dépression.





« À L’ÉPOQUE, SOUS MDMA, J’ÉTAIS DÉJÀ EN RECHERCHE DU CHRISTIANISME ! »



Ce qui lui arrive alors, c’est ce que raconte son nouveau livre, son plus personnel, La Grâce, qui sortira fin août : ayant eu une révélation dans un monastère, il se prend de passion pour son oncle Christian de Montaigu, un homo de la génération de Renaud Camus qui, après avoir festoyé au Palace et travaillé pour Mic Mac (la boîte de mode de Gunther Sachs), s’était lui aussi converti à 37 ans et était devenu frère franciscain jusqu’à sa mort en 2016. Itinéraire de Paris à Jérusalem était un livre de Chateaubriand. En parallèle de la vie de son oncle, Thibault raconte son propre parcours, du Baron (la boîte de nuit parisienne où il a cramé sa jeunesse) au Barroux (l’abbaye bénédictine du Vaucluse où il a rencontré Dieu). Voyage intérieur autant que vrai périple sur les traces de son tonton, La Grâce nous emmène à Vézelay et Medjugorje en Bosnie-Herzégovine – sans doute le chapitre le plus pittoresque de ce livre qui, sous sa piété, ne manque pas d’humour. Face à nous dans le bar où nous discutons, Thibault est un autre homme que celui que l’on a connu il y a dix ans, un noceur fitzgéraldien qui nous invitait à des anniversaires où la cocaïne circulait plus que l’encens : « Les drogues, j’ai arrêté, je me tapais des descentes affreuses, d’une tristesse infinie. J’avais tout essayé, à part l’héro. J’adorais surtout la coke et le MDMA. C’est tellement incroyable, le MDMA : c’est vraiment la drogue de l’amour, tu embrasses tout le monde. À l’époque, sous MDMA, j’étais déjà en recherche du christianisme ! Est-ce que j’ai changé ? Je ne sais pas. Je ne lis plus Fitzgerald et Sagan, mais regarde : je lisais Nimier, qui vénérait Bernanos. Et maintenant, je lis Bernanos. C’est la même arborescence littéraire, je suis juste remonté d’un cran. » Thibault sait que l’histoire de la littérature mondiale n’a pas commencé avec le dernier livre de Leïla Slimani. Outre Carrère (pour la forme), la plus grande influence de La Grâce est à chercher du côté de saint Augustin : « J’essaie d’être moins narcissique, de ne plus me regarder écrire. Mon modèle, c’était les Confessions : être sincère, ne plus interférer entre Dieu et son livre, se laisser aller, se relâcher – comme Federer en tennis. » Dans le vide spirituel de notre temps, où les antidépresseurs ont remplacé depuis des lustres les hosties, on est curieux de voir quel sera l’écho de La Grâce. Éternel nostalgique, Thibault n’a cette fois-ci pas le sentiment d’être anachronique, au contraire : « Pour moi il y a soit la foi soit l’absurde, qui conduit souvent à la folie. Je ne comprends pas qu’on vive entre les deux. Ceux qui embrassent la vie à fond sont peut-être les plus proches du spirituel, bien plus que les pisse-froid – je me sens plus d’affinités avec un athée qu’avec un agnostique mou. On a tous un paradigme spirituel, c’est une dimension qu’on a oubliée, et c’est fou d’ailleurs qu’on ne s’en émeuve pas, mais ça va revenir, c’est latent – regarde Sylvain Tesson, la fin de Sérotonine de Houellebecq, même le héros de Vernon Subutex de Despentes, qui a un côté christique… » Et si, en plus de s’être sauvé, Thibault entraînait d’autres noctambules dans son sillage ? Ce serait une preuve de l’existence de Dieu. Après lecture de son livre, Beigbeder se ferait ordonner diacre à l’église Saint-Germain-des-Prés et Augustin Trapenard arrêterait d’interviewer des mécréants pour commencer la vie de franciscain qui lui tend les bras. Rendez-vous dans quelques mois : nous saurons alors si la grâce que Montaigu décrit si bien dans son livre aura touché d’autres vies que la sienne.