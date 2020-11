TECHNIKART SPÉCIAL ART

EDITO

En ces temps incertains où les murs n’ont jamais été aussi épais et les frontières aussi étanches, il apparaît plus que nécessaire de s’ouvrir au monde et à l’aventure artistique. Pour nous, être artiste, c’est déployer de nouveaux horizons, inventer des territoires inconnus, repousser les limites imposées. Prenons donc le temps de nous évader. Au fil de ce numéro Spécial de Technikart, laissons-nous inviter au voyage par les inspirations vietnamiennes de Hom Nguyen aussi bien que par la fantaisie créatrice de Takashi Murakami ou de Aki Kuroda, le plus français des artistes japonais. Applaudissons l’audace émancipatrice de Zahra Al Ghmadi, femme et plasticienne saoudienne, tout en saluant le trentième anniversaire de la galerie de l’Autrichien Thaddaeus Ropac ; emboîtons le pas à Marc Riboud, le photographe aux semelles de vent ; ou interrogeons-nous sur l’Histoire et ses dérives avec l’artiste roumain Ciprian Muresan. Enfin, si les murs nous semblent trop gris et implacables, pourquoi ne pas en faire nos alliés en les transfigurant à la manière des street-artistes Zenoy, Dan Witz, Adèle Renault, Zeky ou Hopare ? L’art n’est pas seulement le garant de notre liberté d’expression, il est aussi l’expression d’une liberté qu’aucun enfermement ne peut restreindre. Il s’impose comme un moteur de curiosité, favorisant du même coup la diversité et la tolérance, l’éveil de nos consciences. En cela, il nous est plus que jamais indispensable. Vivons-le avec toute la générosité, l’ouverture d’esprit et l’humanité qu’il exige de nous.

Libres comme l’art !