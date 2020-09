TANYA DROUGINSKA, DIVA PUNK : « LE CONFINEMENT ? DU PIPI DE CHAT ! »

Est-ce qu’il y a un domaine que vous préférez ?

Tout se complète mais la musique, on y fait vraiment passer ses émotions. C’est un désir que j’ai depuis l’enfance avec les disques d’Edith Piaf qui tournaient en boucle dans la maison. Je chante des chansons d’amour avec mes tripes et ma personnalité !

Vous avez participé à Secret Story en 2017. Comment vous a-t-on contacté ?

On m’a envoyé un message sur Facebook, ni plus ni moins. Je ne connaissais rien à la télé-réalité, et c’est là que je me dis que j’ai un pet au casque, car je me suis quand même laissée tenter.

Quel souvenir gardez-vous de cette expérience ?

Il faut dire que c’était extrêmement scénarisé ! J’ai vu Secret Story comme un tremplin pour mon projet musical, mais je me suis vite rendue compte qu’il ne s’agissait pas de mon univers. On m’arrête encore dans la rue comme « Tanya de Secret Story », quand je leur demande s’ils ont écouté mon album ils me répondent qu’ils ne regardent que la télé. Alors vous comprenez…