SIMON EHRLACHER, LA MACHINE : « L’UNIVERS COW-BOY, ÇA ME PLAÎT ! »

Simon Ehrlacher, alias Mathias dans la série, joue un BG taiseux , proche de la nature, à la sexualité (a priori) sereine. Premier escort du groupe, il entraîne ses potes pour le meilleur et pour le pire. Interview en slip.

Escort Boys a été tournée ici en pleine Camargue. Ce que tu en retiens ?

Simon Ehrlacher : Ça a été un moment de vie et de travail incroyable. Surtout, on est devenu un groupe de potes, et on continue à se donner de nos nouvelles.

Tu as mis en pause ton travail de comédien entre 2013 et 2020. Pourquoi ?

J’ai démarré en 2007 par la série France 2, Cœur Océan, qui a été très populaire. Mais j’avais pour ambition de faire du cinéma et le désir de faire des films avec des scénarios qui me parlaient. Sur un tournage, je me donne toujours à fond, or, avec les téléfilms, c’est plus aléatoire. Puis, j’ai repris avec Plus Belle La Vie, en 2020.

Pourquoi ?

La pause m’a fait réfléchir. Pendant sept ans, j’ai enchaîné les petits boulots et j’ai galéré. D’un coup, tu gagnes en deux jours ce que tu touches d’habitude en un mois, alors tu te calmes, tu redescends, et tu regardes le bon côté des choses !

Dans la série, on te voit faire du cheval. Tu étais cavalier plus jeune ?

Oui, mon grand-père avait un cheval. Mais plus que de monter, c’est la connexion avec la nature qui me fait vibrer, et l’univers du cow-boy au cœur de la série qui me plaît…

Tu joues un beau gosse, taiseux, déjà escort au début de la série pour subvenir aux besoins de sa famille, et qui se tient à l’écart du groupe de potes…

Pour les besoins de la série, il a fallu que je me fonde avec parcimonie dans le groupe, alors que j’avais envie de déconner avec les autres acteurs. Mon personnage est dans la réserve.

Une des femmes avec qui tu couches dit : « Mon mari me donne de l’amour. Toi, tu me baises ». Cette différence entre performance et amour te parle-t-elle ?

Oui, beaucoup. On a toujours ce truc de vouloir être le meilleur et d’assurer. Je pense que la sexualité n’est pas magnifique tant qu’elle n’est pas liée à une connexion du cœur qui la sublime. Ça peut n’être que physique, mais alors c’est fade.

Ta définition de la masculinité ?

Dans ma construction, ça a été Marlon Brando. Il a été mon icône en tant que comédien, une sorte de quintessence de la masculinité ; lorsqu’un réal posait sa caméra sur lui, c’était animal !

Où te vois-tu dans un an ?

En train de te parler de la saison 2, j’espère !

Tes projets depuis Escort Boys ?

La série Irrésistible (Disney+). Et là, j’enchaîne sur Cat’s Eyes, une adaptation pour TF1 du manga de Tsukasa Hōjō. Et si on me propose un beau rôle au cinéma…

Escort Boys, disponible sur Prime Video



Par Alexis Lacourte

Photos Romin Favre