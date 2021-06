QUE LA FÊTE (RE)COMMENCE !

DANIEL BAAL & JOELLE MARTIN

L’un est directeur général du Crédit Mutuel depuis 2017, l’autre en est la responsable des partenariats musique. Banquiers mélomanes, ils ont choisi d’accompagner l’opération solidaire Paye ta tournée, organisée par SmartMusicTour, la plateforme digitale de mise en relation entre musiciens et lieux organisateurs de concerts. Leurs objectifs ? Préparer l’après-crise et assurer le retour en force de la musique live dans les lieux de vie.

L’industrie musicale du live et du spectacle vivant se voit frappée par la crise de plein fouet. Quel est le message que vous aimeriez leur transmettre ?

Daniel Baal et Joelle Martin : Que fidèle à ses valeurs, le Crédit Mutuel restera présent à leurs côtés.

Avec l’opération Paye ta tournée, nous mettons l’innovation au service de la musique live. Cette opération doit permettre, dès la réouverture des lieux de vie, de donner la possibilité d’organiser des « lives » dans toute la France ! Le but ? Soutenir les artistes bien-sûr mais aussi tous les lieux qui créent la vie dans nos territoires et qui souhaitent accueillir des concerts (bars, cafés, restaurants…). Avec SmartMusicTour, nous allons organiser plus de 100 concerts en finançant entièrement le cachet des artistes

Ça fait 20 ans qu’on soutient la musique et on sera LA encore longtemps. Paye Ta Tournée, c’est l’illustration même de la persévérance, de l’innovation et de l’engagement du Crédit Mutuel même en période de crise.







Le désir pour le live et les concerts va être décuplé à la sortie du confinement. Pensez-vous qu’ils vont redevenir des objets désirés et appréciés à leur juste valeur ?

On ne s’en rendait pas compte, mais c’est comme pour tous les petits plaisirs qu’on avait. Ça faisait partie de nos vies. C’est comme le cinéma : on peut avoir Netflix, ou d’autres plateformes de ce type chez soi, mais la première chose qu’on a envie de faire: c’est manger du pop-corn et partager un moment avec les autres ! Avec la musique, c’est pareil. On a envie de chanter et vibrer ensemble, rien ne remplace la communion d’un live.

C’est devenu un besoin presque vital…

La musique, comme les livres, est devenue un bien essentiel.

Il ne faut pas oublier que l’émotion procurée par la musique trouve son origine en grande partie grâce aux concerts live. Dans la musique, il y a d’un côté cette frénésie de la consommation facile engendrée par la multiplicité des offres d’écoute et de visionnage et ensuite, il y a celle qu’on découvre, qu’on vit, qu’on partage avec les autres.

C’est réjouissant de voir que tout le monde se prépare à la suite…

On a eu la conviction très vite qu’il fallait continuer à faire avancer le projet pour pouvoir être prêt au rebond. L’opération Paye ta tournée, c’est le fruit de l’union de nos forces au profit d’un même objectif : nous retrouver autour de la musique live.

Et à l’heure actuelle, vous en profitez pour perfectionner vos outils et votre démarche ?

On a profité de cette parenthèse pour améliorer le parcours client de SmartMusicTour et pour imaginer de nouvelles choses. Aujourd’hui, le retour du live est plus que jamais d’actualité. On espère très vite pouvoir participera à animer des territoires, des lieux, des bars, et retrouver des liens avec les musiciens qu’ils soient amateurs ou professionnels.

Cette opération ne concerne donc pas uniquement les salles de concert ?

Oui, effectivement. L’opération Paye ta tournée concerne même spécifiquement les bars, les cafés concerts et les restaurants. Ça permet d’avoir, proche de chez soi, au coin de la rue, un lieu qui diversifie son offre et qui propose de la découverte musicale en plus de servir à manger. La culture est là aussi, et ça permet à de nouveaux artistes de se développer !

Un développement possible grâce à votre mise en place d’un « tremplin » ?

Oui, la partie tremplin, c’est de continuer à jouer en cette période difficile et de se préparer à l’après. C’est un tremplin que nous organisons en 4 étapes pour dénicher de nouveaux talents dans toute le France. On veut dire aux jeunes artistes amateurs de ne surtout pas se décourager. C’est aussi pour permettre aux programmateurs et aux festivals de trouver des alternatives pour compléter l’offre d’artistes qu’ils ont, et montrer que des jeunes talents peuvent procurer autant d’émotions et plus de mixité.

Cette crise a rebattu les cartes et a montré qu’il n’y a pas un modèle d’industrie avec uniquement des gros concerts dans des stades. On a autant besoin du format XS que du format XXL.

Pour participer à l’opération solidaire « Paye Ta Tournée » et retrouver le live dans nos lieux de vie : https://www.smartmusictour.fr/blog/2021/02/02/paye-ta-tournee



Entretien Adèle Chaumette & Laurence Remila

Photo Antoine Doyen