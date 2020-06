Pourquoi le dating explose en période de déconfinement

DATING DANS LE MONDE D’APRÈS

Avec une activité en ligne atteignant des niveaux record, David Vermeulen, fondateur de l’appli de rencontres The Inner Circle, nous explique comment la pandémie a changé notre approche du dating… Pour le mieux ! Quelles leçons tirez-vous des derniers mois, lorsqu’une grande partie de la planète – y compris des millions de célibataires – s’est retrouvée confinée ?

Selon David Vermeulen, fondateur de l’appli « plus sélective » The Inner Circle, « la chose la plus intéressante que nous ayons apprise est que les célibataires cherchent toujours à rencontrer quelqu’un de nouveau – même lorsqu’ils sont confinés. » Ses membres se sont matchés et swipés comme jamais. Et globalement, leur activité est en hausse de 25%. « J’aime à penser que nous avons rendu la “distance sociale” plus “sociable” » glisse-t-il.







Mais comment The Inner Circle a-t-elle tiré son épingle du jeu ?

À en croire David, « nous sommes connus pour notre processus de sélection, mais ce n’est pas non plus une porte secrète pour un club sélect. Nous filtrons les nouveaux membres pour nous assurer qu’ils sont sérieux en ce qui concerne les fréquentations, et nous excluons les faux profils, les escrocs, les spammeurs… »

« Sérieux » ?

« Oui, l’idée est de permettre à nos utilisateurs de trouver quelqu’un à la recherche d’une vraie date, ce qui élimine le fameux “swipe-fatigue” associé à d’autres applications… » ajoute David. En insistant sur des profils bien remplis, David nous explique comment The Inner Circle est une expérience de qualité : « Nous prenons votre vie amoureuse au sérieux ! Tout le monde sur l’appli’ veut se rencontrer, ils ont mis beaucoup d’efforts pour établir leur profil et ils sont tous authentiques. Dans un marché avec autant d’applications de rencontres, nous sommes vraiment fiers de pouvoir le garantir. » Son appli aurait-elle marqué des points dans un secteur bondé, y compris en France ?





« 56 % des utilisateurs de The Inner Circle pensent que les rencontres seront plus bienveillantes quand la pandémie sera terminée. » – David Vermeulen



Ceci est une appli’ de rencontres mondiale. Mais à quoi ressemblent vos utilisateurs français ?

« Nous avons en fait plus de femmes que d’hommes en France – ce qui est assez inhabituel pour une appli’ de rencontres. Quant à nos événements, nos utilisateurs français les aiment plus intimes, précise David. Quand ceux-ci se déroulent dans des lieux exceptionnels, ils peuvent discuter et se côtoyer autant que possible. Beaucoup d’autres pays préfèrent les grands événements, les lieux plus bruyants, tandis qu’à Paris, nous devons sélectionner des lieux plus intimes. »

Et l’attitude des célibataires au dating en cette période un peu particulière ?

« Dans notre récente étude State of dating, 59% des célibataires déclarent que la pandémie leur fait prêter plus d’attention à établir une vraie “connexion” avec d’autres membres, et 56 % pensent que les rencontres seront plus bienveillantes quand tout sera fini, révèle David.

Près d’un quart ont également déclaré être plus ouverts à une relation engagée maintenant. Les gens prennent plus de temps pour se connaître et je suis convaincu que cela aura un impact positif après le verrouillage. »

Il semble donc qu’en ce moment, les célibataires de The Inner Circle sont sérieux en ce qui concerne les rencontres et cherchent à établir de vraies connexions. Nous avons tous eu beaucoup de temps pour réfléchir à ce que nous voulons, et si c’est une relation que vous recherchez, c’est l’application à utiliser.

Dans un dernier conseil de David, il nous dit : « Soyez vous-mêmes ! Créez soigneusement votre profil, mettez en valeur vos meilleurs atouts et n’ayez pas peur de faire connaissance avec les gens. Les réunions auront évidemment lieu en dehors de l’application, mais c’est quand même une bonne idée de discuter par téléphone ou vidéo avant la première réunion… »



Par LR