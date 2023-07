POM KLEMENTIEFF, ACTION HERO : « DES COMBATTANTES ! »

Surtout connue pour son rôle de Mantis dans Les Gardiens de la Galaxie , l’actrice française Pom Klementieff est la grosse sensation de ce Mission : Impossible .

Vos débuts dans l’équipe Mission : Impossible ?

Pom Klementieff : Toute l’expérience de tournage a été incroyable et c’est inspirant de travailler avec des cinéastes comme Tom [Cruise] et McQ [Christopher McQuarrie]. Leur vision est si belle et cinématographique, et les séquences d’action et les lieux sont époustouflants. C’était un de mes rêves de faire partie de cette franchise. Avant d’être choisie pour le film, je m’entraînais et apprenais les arts martiaux. Lorsque je bloquais l’entraînement dans mon calendrier, au lieu d’écrire « entraînement de cascades » ou « cours d’arts martiaux », j’écrivais parfois Mission : Impossible à la place. Je l’ai fait pour le plaisir, mais aussi pour mettre en avant le type de films dont je veux faire partie.

Votre regard sur la saga ?

J’ai toujours été une grande fan. J’étais assez jeune quand j’ai vu le premier Mission : Impossible. Je l’ai vu sur une vieille télé noir et blanc ! Même si le téléviseur ne fonctionnait pas très bien, j’étais hypnotisée par l’action et Ethan suspendu à ce fil. Le casting comprenait Jean Reno et Emmanuelle Béart, et c’était le premier grand film hollywoodien dans lequel je me souviens d’avoir vu des acteurs français. Cela a ouvert la possibilité dans mon esprit que des acteurs français pourraient être dans ces grands films américains, et peut-être que je pourrais être dans un film comme Mission : Impossible un jour.

Jouer dans des films d’action ?

Cela faisait un moment que je voulais en faire un. C’est l’une des raisons pour lesquelles je pratique les arts martiaux pendant mon temps libre. Les films Mission: Impossible sont des exemples étonnants de grands films d’action. De plus, les femmes du film sont des personnages très forts. Ce sont des combattantes et les égales des hommes – pas seulement la petite amie qui attend d’être sauvée.

Ce personnage de Paris ?

Paris travaille avec le personnage d’Esai Morales, Gabriel. C’est une présence mystérieuse et énigmatique avec de nombreuses couches de personnalité. Et c’est une battante. Sur ces films, ils développent les styles de combat de chaque personnage autour de la capacité de chaque acteur. Parce que je me suis entraînée dans les arts martiaux pendant un certain temps, faisant des choses comme le kickboxing et le taekwondo et d’autres disciplines, nous avons trouvé une façon de combattre qui intégrait tout cela. Donc, elle a différentes capacités d’action.

Jouer dans un film avec Tom Cruise ?

Tom m’inspire et me défie tous les jours. Il travaille si dur et c’est un homme très généreux, à la fois à l’écran et hors écran. Bien qu’il soit la star du film, il est très collaboratif et s’assure toujours que les autres personnages ont leur moment pour briller.

Le processus de construction du personnage ?

Contrairement à d’autres films, le personnage n’est pas figé. Il évolue. Cela peut être un processus effrayant car il n’y a rien sur la page au début. Trouver Paris a été un travail d’équipe avec tous les services impliqués. Nous avons fait beaucoup de tests de caméra, essayant différentes variations de coiffure, de maquillage et de costumes. Nous avons joué avec la façon dont je me comportais et la physicalité du personnage. En tant qu’actrice, c’était fascinant et je ne suis pas sûre que d’autres cinéastes pourraient réussir. C’était parfois effrayant, mais aussi très libérateur.

Travailler avec le réalisateur McQ ?

McQ est un visionnaire. Il a un tel sens du cadre, de la composition et du mouvement. Il travaille autant les dialogues que l’angle et la composition d’un plan. Il peut amener ses acteurs à transmettre des émotions sans parler et nous dirige physiquement d’une manière qui semble organique. Chaque personnage de ce film est spécial et il rend chacun fort à sa manière. J’ai tellement appris en travaillant avec lui.

Le public peut s’attendre à quoi ?

Les spectateurs peuvent s’attendre à être époustouflés. Il y a tellement de scènes d’action vraiment cool. Les combats sont époustouflants. La poursuite en voiture à Rome est incroyable. Le ton du film est vraiment différent. Il y a quelque chose de mystique et d’envoûtant là-dedans. Mais c’est aussi amusant, touchant et un film d’action incroyable.

Votre scène préférée ?

Il y a tellement de scènes incroyables dans le film, mais ma scène préférée à tourner était une séquence d’action à Venise. Nous nous sommes entraînés pendant près d’un an à chorégraphier la scène. C’était compliqué à tourner à cause de l’étroitesse de la ruelle. Cela signifiait que nous devions faire preuve de créativité avec les mouvements et le placement de la caméra. Nous avons joué avec des hauteurs au lieu de largeurs, pour rendre la scène de combat unique.

Vos conseils à d’autres acteurs qui pourraient rejoindre la franchise Mission : Impossible ?

C’est l’une des expériences les plus excitantes et les plus uniques. Avec Tom et McQ en tête, cela crée un effet domino avec tout le monde s’inspirant et se complétant. Et vous risquez de devenir accro au parachutisme !