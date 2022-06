TENTEZ DE GAGNER VOTRE PASS DEUX PERSONNES POUR LA PREMIÈRE JOURNÉE DES VIEILLES CHARRUES LE 14 JUILLET !

Du 9 au 16 juin, Le Bon Marché Rive Gauche et Technikart vous proposent de gagner un pass pour deux personnes pour la première date du festival Les Vieilles Charrues à Carhaix, le jeudi 14 juillet. Au programme de cette journée, Stromae, Clara Luciani, Lulu Van Trapp et tant d’autres.

Vous n’avez pas pu avoir vos places pour Les Vieilles Charrues cette année ? À l’occasion des 30 ans des Vieilles Charrues et des 170 ans du Bon Marché Rive Gauche, le grand magasin organise un grand jeu concours estival dans le cadre de son exposition « Un Air d’Été, invité d’honneur Les Vieilles Charrues », à retrouver en magasin, jusqu’au 19 juin.



Du 9 au 16 juin, tentez de gagner un pass pour deux personnes pour la première journée des Vieilles Charrues, le jeudi 14 juillet. Vous aurez peut-être la chance d’assister aux concerts de Stromae, Clara Luciani, SCH ou encore de Lulu Van Trapp ! L’occasion de retrouver vos artistes préférés et le plus grand festival de France (avec ses quelques 250 000 visiteurs) après deux années bouleversées. Quatorze artistes à retrouver le 14 juillet prochain sur les scènes Glenmor, Grall, Gwernig et Kerouac.



Les gagnants seront contactés par mail le 20 Juin 2022 !