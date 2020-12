PARTONS AU PONT-DE-MONVERT AVEC DEPARDON

Capturés au cours des années 1990 et 2000, les 86 clichés noirs et blancs de Rural nous plongent dans le périple de Depardon à travers la France, ses fermes et le quotidien de leurs habitants. Véritables témoignages et tableaux d’une génération paysanne à présent disparue, le photographe rend hommage aux hommes et aux femmes rencontrés lors de ce voyage solitaire. Toutes poétiquement liées, ces photographies se révèlent être d’authentiques récits : ceux de la terre et du travail manuel, mais aussi ceux de la réclusion et des difficultés que rencontrent les petites productions agricoles, tout cela mélangé à la beauté des paysages français. En bref, une belle invitation au voyage made in Depardon.

Rural, de Raymond Depardon, Editions La Fondation Cartier pour l’art contemporain, 124 pages, 45€

Par Adèle Chaumette