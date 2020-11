OLIVIER MARCHAL VS. KAARIS

Et tirer dans le visage d’un manifestant Gilet jaune pour l’éborgner ?

Kaaris : Bien sûr que c’est un problème !

Olivier Marchal : C’est un grave problème, je l’entends. Quand tu vois tout ce qu’ils prennent sur la gueule, des boulons, des barres de fer… Et encore une fois, ça n’excuse rien, mais on peut comprendre que cela arrive. Malheureusement ! Ils sont chauffés à blanc, ils craquent. Il n’y a pas assez de flics, ils sont employés à tout faire, ils bossent trop, le terrorisme est une menace permanente…

Kaaris :… mais les policiers devraient être exemplaires.

Olivier Marchal : Je sais, je sais. Les flics dans la rue font de tout et ils ne sont pas préparés à faire face à autant de fatigue, autant de violence, d’insultes… Il faut être fort et tous ne le sont pas, c’est regrettable. Quand j’étais flic, j’ai bossé avec des mecs violents. J’ai fait la nuit pendant sept ans et il y avait un équipage de la BAC qui nous ramenait des mecs avec la tête au carré et ces victimes se retrouvaient avec outrages, rébellion… Et quand on discutait avec eux, on s’apercevait que c’était bidon. Je finissais par déchirer les procédures, relâcher les mecs. On ne voulait plus bosser avec cet équipage, je les ai fait déclasser, et ils ont été affectés dans des bureaux. Je n’en voulais plus sur le terrain, on a fait notre travail. Ça, c’est des connards XXL, ils méritent leurs portraits dans tous les commissariats de France, mais il y en a très peu. Je le redis, quand tu vas au RAID, à la BRI, au 36 quai des Orfèvres, tu as des putains de mecs. Je connais des flics de la BAC formidables. C’est la société qui va mal, pas que les flics.

C’est quand même plus compliqué en banlieue. En venant de Sevran, Kaaris, tu as peut-être une autre vision sur ce qu’il se passe ?

Kaaris : Les policiers, je le répète, doivent être exemplaires, ceux qui ne le sont pas n’ont pas à être là. Mais on ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac.

Olivier Marchal : Mais tu peux comprendre que ça dérape dans certains cas ?

Kaaris : Ça dérape des deux côtés. On est tendus. C’est Les Misérables en fait. Il faut le voir pour comprendre.



Kaaris, tu as beaucoup publié sur les réseaux autour de Black Lives Matter. Tu as été confronté à des violences policières ?

Kaaris : Ouais, j’ai vécu des trucs mais voilà, je suis pas le plus à plaindre. Après, j’ai publié sur BLM, mais tout le monde devrait publier autour de ce mouvement. Peu importe qui il [George Floyd] était, ce qu’il a pu faire ou non, les images qu’on a vues étaient insoutenables. On n’a pas le droit, c’est un humain au sol, menotté, c’était injuste… Peu importe ta couleur de peau. Alors c’est normal de s’exprimer et de s’indigner surtout quand ça arrive aux minorités.

Olivier Marchal : Mais les trois flics qui ne bougent pas un petit doigt pendant que leur collègue étouffe George Floyd sont tout aussi condamnables. En France, si un coéquipier dépasse les bornes, il y en aura toujours un pour s’interposer pour éviter ça ! Kaaris, dans « Deux Deux », titre avec Bosh de ton nouvel album 2.7.0, tu dis t’arracher en deux deux dès que tu vois les 22. Ça fait quoi d’en devenir un, de 22 ?

Kaaris : Ah c’est lourd. J’ai pas fait beaucoup de films, mais je voulais pas avoir encore un rôle de gangster. Si c’était ce qu’il me proposait, ça aurait été carré aussi parce que ce qui m’importait c’était avant tout d’être dans un film d’Olivier. Mais j’ai bien aimé incarner un flic de la BRI.





Par rapport à ton image, ton public ne va pas t’en vouloir d’interpréter un flic ?

Kaaris : Non je pense qu’ils seront contents que je joue dans un long métrage surtout. Et puis, on est des flics border qui dépassent un peu les lignes.

Olivier Marchal : J’avoue que c’était un bonheur de lui mettre un gilet pare-balles et un brassard police…. C’est comment d’être dirigé par Olivier Marchal ?

Kaaris : C’est hyper rassurant. Il crie jamais lui ! Tu cries même pas, toi ?

Olivier Marchal : Ah bah non, surtout pas. Il faut être bienveillant et affectueux.

Kaaris : Quand c’est pas bon, il ne dit jamais « c’est pas bon ». Il dit : « c’est pas mal, on refait. » Tu démarres au cinéma. C’est intimidant ?

Kaaris : Bien sûr. Sur scène, je suis seul, seul face à mon public. Sur un tournage, je dois être ce que le réal’ veut, c’est le plus compliqué. Après Braquo, des séries de prévues, Olivier ?

Olivier Marchal : J’écris un pilote d’une série avec Alexandra Clert qui a produit Engrenages. Et à côté, j’adapte Overdose pour Netflix avec Christophe Gavat – mon ami commissaire divisionnaire et scénariste, avec qui j’avais écrit Borderline – tiré de Mortel Trafic de Pierre Pouchet, un super polar. « Les p’tits sont trop vifs, faut que j’reprenne du service ». Vous sortez 2.7.0 en signant des feats avec Bosh, ou encore Dadju qui marquent la nouvelle génération du rap-game. Vous vous reconnaissez en eux ?

Kaaris : Ils sont bons, ils sont forts. Quand tu prends de l’âge, tu te rappelles le passé, quand j’arrivais avec Zoo et avec Or noir. Le temps a passé et ouais, les petits sont vifs. Je me retrouve en eux, mais je suis toujours là, je reprends du service, un peu comme la police. Vous dites avec Bosh « Gucci, Fendi, j’pue la rue ». Tu serais Kaaris aujourd’hui si tu ne venais pas de Sevran ?

Kaaris : Je ne sais pas. C’est une question piège, ça. Mais c’est certain que le milieu dans lequel on évolue, ça influe… Toi aussi, Olivier, tu es le produit de ton environnement ?

Olivier Marchal : Y’a une phrase de J. B. Watson que j’adore : « Le milieu c’est ce que nous sommes, et ce que nous sommes, c’est ce que le milieu nous fait faire. » Je viens de Bordeaux, d’une famille ouvrière, mon père, pâtissier, bossait beaucoup, avec une passion pour la bouffe, le pinard. On était une famille d’épicuriens. Kaaris : Tout pareil. Sauf que chez moi, les placards étaient vides. Album 2.7.0 (O.G. Records)

Bronx, disponible le 30 octobre sur Netflix Notre interview vidéo : https://www.instagram.com/p/CGsRbEnIuLz/

Entretien Marc Godin & Carla Thorel

Photos Arnaud Juhérian