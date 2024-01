NOÉMIE LENOIR ET NABIL HARLOW : « PANSER DES BLESSURES… OU RÊVER »

Le chanteur du single « Le garçon du quartier », Nabil Harlow, vient de dévoiler « J’aurais aimé », duo avec l’actrice et mannequin Noémie Lenoir. Amis depuis plus de quinze ans, ils révèlent leur coup de foudre amical sur cette chanson.

Votre rencontre ?

Nabil : C’était il y a plus de quinze ans, lors d’un défilé de mode à New York. Un coup de foudre amical !

Quel a été le processus de création de ce titre ?

Nabil : Je l’ai écrite en une nuit en pensant à Noémie et aux histoires qu’on se raconte, aux orages qui peuvent traverser une amitié. On l’a enregistré en cinq heures.

Noémie : J’ai tout de suite adoré le texte. Et en studio, il m’a dirigée comme un chef d’orchestre.

Les influences artistiques du clip ?

Nabil : La Belle Époque ! Surtout pour le personnage de Noémie, qui est une femme en deuil, déjà présente dans mon premier clip « Hôtel Paris ». Et dans l’esthétique on retrouve des références au film Autant en emporte le vent.

Vos espoirs pour cette musique ?

Nabil : Qu’elle rencontre son public et qu’il puisse se reconnaître, panser des blessures ou rêver.

Que vous évoque une mode unisexe ?

Nabil : Je dirais : enfin ! Depuis longtemps j’emprunte dans le vestiaire féminin, j’allais au rayon femme pour avoir des skinny jeans, à la façon d’Hedi Slimane en 2004.

Noémie : Pour ma part, j’ai commencé le mannequinat avec Jean-Paul Gaultier, donc on trouvait déjà des coupes masculines chez les femmes, et inversement.

Quel vêtement piquerez-vous dans la garde robe de l’autre pour un concert ?

Nabil : Pas forcément un vêtement… mais j’adore créer des looks pour Noémie, avec sa garde robe !

Noémie : Je lui piquerais un des ses t-shirts noirs, ils ont une coupe parfaite !

Votre 2024 ?

Nabil : Je vais sortir mon premier album en janvier.

Noémie : J’ai une société de médecine intégrative, qui aide les personnes contre les addictions et la dépression et je vais me focus à 100 % sur ça. Et puis, je reprends un peu le mannequinat.

@nabilharlow @noemielenoiroff