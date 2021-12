NICOLAS ULLMANN, PÈRE NOËL ÉPICURIEN : « C’EST TOUS LES JOURS NOËL »

Le cocktail du rockeur ?

Le Verdita, parce qu’il y a plein de piment, il est comparable à un ampli tourné sur onze.

Ton menu de rêve pour les fêtes ?

Je recommande le livre Cook and roll d’Audrey Basset. Ce sont des recettes en clin d’œil à des groupes de rock. On passe de David Brownie à Motorbread, ainsi qu’à Apérosmith, ou encore Iron Madeleine et Alica Coppa.

Et pour les lendemains de fêtes trop arrosées ?

Je ne conseille qu’une chose : la boisson qui remet une tête en place, c’est le Bloody Mary… Comme le chantait si bien Willie Nelson dans « Bloody Mary Morning », une de mes références ultime. Le tout avec des huîtres, mais ça, ça vient de moi.

Ta tenue pour Noël ?

La tenue du Père Hellman, évidemment. ! C’est le père Noël des enfants pas sages, je pousse les gens à faire des bêtises.

Qui sont les grands seigneurs dans le rock ?

Alice Cooper, Ozzy Osbourne, Elvis Presley.

Trois ingrédients pour la soirée pour toi et ta grand-mère ?

La plus réussie, c’est quand mamie Simone m’a emmené voir Johnny Hallyday pour ses 50 ans en 1993. Mon coup de foudre pour ce rockeur vient de ce concert complètement monumental.

Y a-t-il une star du rock qui est fan de pinard ?

Il y a des vignerons qui font des vins avec des noms de rock « Wine Against The Machine », etc. La plus raffiné reste la gamme de vin AC/DC.

Et si toi, tu devais sortir une cuvée, ce serait plus un moscato comme AC/ DC ou un vin rouge californien comme Kiss ?

Ah ah ! Oui, les gens sont toujours étonnés d’apprendre que les plus grands rockeurs peuvent aussi être de fins œnologues. Pour ma part, je sortirais un vin nature. Un Pet Nat blanc. J’aime bien le goût, j’ai l’impression de boire la vie.Un millésime spécial Kararocké !