MISSION : IMPOSSIBLE : PLACE AUX FEMMES

Dans l’excellent Dead reckoning, septième volet de la saga Mission : Impossible, Tom Cruise partage l’affiche avec pas moins de quatre femmes, dont Vanessa Kirby et Pom Klementieff. Quatre femmes fortes, intelligentes, qui déconstruisent les nuisibles à coups de pompes et relancent la saga avec brio.

Les films de la saga Mission : Impossible sont des films de Tom Cruise, avec Tom Cruise, sur Tom Cruise, pour Tom Cruise. De fait, ils sont dédiés tout entiers au corps glabre de Tom qui tombe, lévite, se fracasse, s’envole dans les airs et défie la gravité. À ses côtés, les autres acteurs font de la figuration, jouent les sidekicks, balancent quelques blagounettes. Quant aux femmes, tueuses en tailleur, séductrices glam ou SM, ce sont des potiches à la 007, reléguées au second plan, voire floues, comme Michelle Monogham lors du final du très faiblard Fallout en 2018. C’est peu dire que Tom n’aime pas partager l’affiche et surtout pas avec une femme, la pauvre Jennifer Connelly dans Top Gun : Maverick peut en témoigner…

Pourtant, tout change avec l’épatant Dead reckoning, septième volet de la saga. Si Tom Cruise continue à faire mumuse en moto, en voiture ou en parachute, cette fois, pas moins de quatre femmes mènent véritablement la danse. Il y a bien sûr notre coverstar, l’exquise Vanessa Kirby, qui endosse à nouveau le rôle de la Veuve blanche, une femme d’affaires qui veut bien condamner l’humanité entière pour un pactole avec plein de zéros. Pom Klementieff, alias Paris, tueuse badass en kilt et Dr. Martens, qui met le feu à Rome au volant d’un 4X4 blindé, avant de coller une rouste à Tom à coups de barre de fer dans une ruelle étroite de Venise. Rebecca Ferguson revient dans le rôle d’Ilsa Faust, agent du MI6 qui élimine ses ennemis au fusil d’assaut. Et enfin, Hayley Atwell, sosie de Lena Olin, incarne Grace, voleuse intrépide de la clé de l’apocalypse que tout le monde cherche à récupérer, et véritable moteur du film. La femme serait-elle l’avenir de Mission : Impossible ?





GIRL POWER

Alors, que s’est-il passé ? Est-ce qu’en 2023, la production a enfin compris qu’il était impossible de continuer à faire des films comme au siècle dernier, que les héros machos à la James Bond sont définitivement has been et que les femmes pouvaient dynamiter le cinéma d’action (comme dans Fury Road ou Black Widow) ? Remarquablement écrit, le scénario offre de vrais rôles à ses héroïnes, des personnages complexes, doubles, qui pensent, qui changent, qui doutent. Et qui n’hésitent pas à cogner. Le réalisateur Christopher McQuarrie ne joue jamais sur le côté sexy de ses actrices, évacuant toute scène de nudité ou de sexe. En 2023, la femme de blockbuster est puissante, intelligente, libre, et n’hésite plus à déconstruire les mâles testostéronés à coups de pompes dans les gencives. Exit la masculinité toxique, bienvenue au girl power.



Par Marc Godin