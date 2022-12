MAÏMOUNA DOUCOURÉ, RÉAL’ ENGAGÉE : « C’EST UNE URGENCE POUR MOI DE RACONTER DES HISTOIRES ! » 

Après l’hypersexualisation des enfants dans Mignonnes, ton film pose la question de la famille, un thème fréquemment interrogé dans tes films (ici à travers le prisme de la famille d’accueil). Quel est ton rapport à la filiation ?

Le point commun dans tous mes films c’est que j’aime bien m’inspirer de ma vie. La polygamie dans Maman(s) est un cadre familial dans lequel j’ai grandi par exemple. Pour Hawa, la particularité c’est que ma fille est née avec une différence. Quand on a un enfant qui vient au monde différent des autres, on se pose forcément la question de comment ça se passera pour lui si je ne suis plus de ce monde ? J’ai voulu mettre à l’écran un personnage différent qu’on n’a pas l’habitude de voir à l’écran. Cette histoire est aussi un hymne à la détermination car c’est ce que mon personnage de Hawa incarne. J’aime l’idée de partager avec le spectateur cette niaque, cette force de se battre pour réaliser ses rêves. Ce sont les valeurs que je veux transmettre à ma fille. J’espère que le public qui aura vu mon film n’aura qu’une seule envie : se lever et se battre pour ses rêves.

Peux-tu nous raconter ton année 2022 ?

C’est mon année Hawa ! C’est aussi l’année de la première rentrée de ma fille. C’est une année qui a été très productive, je commence déjà à travailler sur mon prochain film. Je vais réaliser le biopic sur Joséphine Baker.

Comment envisages-tu 2023 ?

Je ne sais pas trop m’arrêter, j’adore travailler puisque je suis passionnée par ce que je fais. Je me lève avec un feu sacré tous les matins, c’est une urgence pour moi de raconter des histoires. 2023 ce sera continuer, travailler sur mon nouveau film et surtout partager Hawa avec le monde entier.

Ton coup de cœur (tout domaine) de l’année 2022 ?

La rentrée scolaire de ma fille qui allait pour la première fois à l’école. C’est le moment le plus émouvant de mon année.

Tes espoirs pour le cinéma français ?

On aime beaucoup critiquer et même s’il y a des choses à remettre en question dans le cinéma français, c’est important de voir ce qui va. Je voyage beaucoup dans les festivals du monde entier et je me rends compte de la chance qu’on a en tant que Français. On a un cinéma qui est incroyable en termes de financements parce qu’on a la chance d’avoir le CNC qui soutient le cinéma d’auteur. C’est très rare, on est une exception mais qu’il faut veiller à maintenir. L’art doit l’emporter sur l’industrie parce que c’est plutôt l’inverse qui a tendance à se passer. Il y a une vraie volonté politique d’évolution sur la parité et la représentation de la diversité de la France telle qu’elle est vraiment. On n’y est pas encore mais on avance dans la bonne direction. Si je peux monter mes films aujourd’hui, c’est bien que ça a changé pour le mieux.