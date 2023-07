Mae Markl au PCC : Don't Hang The Dj !

C’est le secret le mieux gardé du South Pigalle. Depuis plusieurs mois, les DJ sets de la peintre Mae « Day »Markl (@mae_markl) au Pigalle Country Club sont devenus le rendez-vous incontournable de toute la faune interlope du quartier. Si ses tableaux s’inspirent de la Renaissance italienne et de la mythologie grecque, ses sets font cohabiter avec malice The Birthday Party et le « Cannibal corpse » de Grace Jones , ou encore The Sisters of Mercy, avec sa dernière trouvaille electro. Vous êtes conviés à sa prochaine apparition au PCC (59 Rue Jean-Baptiste Pigalle, 75009), le vendredi 7 juillet, de 23 heures à 5 heures. Tenue noire fortement encouragée.