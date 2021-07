LES ENTENDEZ-VOUS… ?

Le 26 juillet, VICE France diffusera son nouveau documentaire “Se libérer des voix”; retour sur les témoignages de personnes souvent trop stigmatisés par les psychiatres.

Entendre des voix : serait lié à un traumatisme personnel et concerne 8 à 14% de la population mondiale. En France, beaucoup de personnes se sentent incomprises par les psychiatres, qui répondent le plus souvent par des neuroleptiques ou autres internements psychiatriques. Ces méthodes apparaissent alors inefficaces, et les patients se retrouvent très vite coincés dans leur traumatisme, peinant à se libérer de ces traitements. Vice a donc décidé de s’intéresser au groupe de parole « Le réseau sur l’Entente de voix », présidé par Vincent Demassiet. Ils y développent des méthodes permettant d’aider ces personnes à déconstruire leurs traumatismes, et peu à peu se libérer des neuroleptiques. Ce réseau associatif accompagne les patients à vivre avec leurs voix, sans pour autant les montrer du doigt. C’est juste passionnant.

“Se libérer des voix”, réalisé par Clément Jandard, à découvrir sur le site de VICE France : https://video.vice.com/fr/video/se-liberer-des-voix/60e5a6e582e6ac48352bfb8f