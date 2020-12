LES 10 ALBUMS À SAUVER DE 2020

3 BEAUSEIGNE – ZED YUN PAVAROTTI

Enfin un gamin ! Il a du spleenet du charisme, un côté The Streets des débuts et la même nonchalance que le Liam Gallagher grande époque. Mieux vaut écouter ça que Booba.

(Artside)

4 I AM NOT A DOG ON A CHAIN – MORRISSEY

Le crooner le plus réactionnaire d’Albion est ici au top de sa forme (« What Kind of People Live in These Houses ? »). Aussi mélodique que caustique : du nanan pour les grincheux.

(BMG)