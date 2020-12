{LE MONDE DU SEXE} RUBEN ALVES, LE RÉALISATEUR DE MISS, SE MET À NU

Miss de Ruben Alves est sorti le 21 octobre au cinéma. Je vous conseillerais bien d’aller le voir, mais, depuis le 21 octobre, une décennie de dimanches tristes semble s’être abattue sur nos villes comme une chape de plomb. Le cinéma et les bars, c’est fini les amis. Il reste peut-être la presse.

Au téléphone, Ruben me disait préférer un re-confinement total plutôt qu’un couvre-feu. Ruben, tu as été entendu depuis notre conversation. Je n’ose pas penser pourtant ce que ça doit être que d’avoir vu son film sortir, pour qu’une semaine plus tard, le couperet tombe. J’imagine les heures, les mois, les années de travail. J’imagine ces projets que l’on porte en soi – à bouts de bras ensuite. Cette période n’est pas étrange, elle est infernale.

Peut-être que Miss re-sortira, grand écran ou plateforme américaine. En attendant, je peux toujours en parler. C’est l’histoire d’un garçon qui rêve de devenir Miss France. Ruben me le raconte aussi simplement que ça. Alors, bien sûr, le film interroge les questions du genre, mais il se penche surtout sur l’idée du choix. À la toute fin du générique, on peut lire cette citation de Sartre, comme fondement de l’existentialisme : « Nous sommes nos choix ».

Pas un instant dans le film, il n’est question de sexualiser le personnage principal. Ruben me parle d’un garçon libre – et libre aussi, du coup, de ne pas rentrer dans une dénomination précise. Il est assez agréable de se dire que l’on n’est pas contraint de rejoindre un groupe donné, fermé, normatif dirais-je si je n’avais pas trop peur de tout ce que ce mot trimballe avec lui.

On s’en fout un peu, après tout, de savoir si le personnage est gay ou pas. Il navigue dans le genre, certes, mais après, tout semble être traité en dehors du prisme des pratiques sexuelles.

Alors, quand Ruben parle de lui, c’est absolument de la même manière. Il y a une pudeur dans ses mots, dans les exemples qu’il choisit. Et ne comptez pas sur moi pour secouer ça. Au contraire. Sans même y penser, je ne pose aucune question directement sexuelle. On discute plutôt dans les grandes largeurs – ce qui ne veut pas dire que l’on n’aborde rien. C’est même plutôt l’inverse.

Alves a beaucoup fait la fête. Il a commencé très jeune aussi. À quinze ans au Palace – ça sonnerait presque comme un titre de Liberati. Pourtant, ni drogue, ni alcool. Pas même une fois, comme ça. Non, comme si la nuit seule suffisait à sortir de soi. J’ai toujours largement admiré les personnes qui n’ont pas besoin des béquilles désinhibantes, les rares qui peuvent danser et pousser jusqu’à l’aube sans nos poisons.





FAUT-IL ÊTRE VOYEUR POUR ÊTRE RÉALISATEUR ? SÛREMENT.



Il faut être animé par une sacrée curiosité pour fouiller le fin fond des nuits et les recoins des boîtes sans les vapeurs de l’ivresse. Je me souviens avoir arrêté de boire pendant plusieurs semaines il y a quelques années, eh bien je continuais à sortir au début et peu à peu, les discussions absurdes, les corps déchaînés et les musiques criardes ont vite fait de me blaser tout à fait, de m’ennuyer terriblement et de me plonger dans une sorte de neurasthénie coriace et amer. J’ai besoin des ivresses pour me pencher aussi tard vers les autres. Et donc, quand je rencontre une personne qui n’a pas ma faiblesse, bien entendu, je l’admire. Ruben est de ceux-là.