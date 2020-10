LE CHEAPOUILLE, L’ULTIME LUXE ?

Et si on vous disait que votre prochain total-look, vous irez le chercher au McDo du coin ? La hype a un nouveau nom ces derniers jours : celui du rappeur américain Travis Scott. Sa collaboration avec McDonald’s a donné naissance à un menu spécial Travis (« The Travis Scott meal » pour 6 $) et à une collection exclusive, imaginée par le rappeur et déjà épuisée, qui proposait t-shirts, casquettes, porte-clefs et autres goodies allant de 25 à 300 $, (mention spéciale au coussin nuggets à 90 $). Une opération qui avait pour but de rameuter une « clientèle jeune et multiculturelle » – et de prouver que s’acheter un style pour une trentaine de dollars, c’est faisable.

La version frenchy – autrement dit, le même concept en moins clinquant – est incarnée par les rappeurs Bigflo et Oli, égéries de la collab’ Célio x Visionnaire (marque créée en 2017 par les frères Toulousains). Pour 40 €, on se procure un sweat, somme toute un peu ringardos… Cheap donc, mais pas très hype. On est loin de la démarche américaine qui mise tout sur la réputation de sa mascotte. Et qui marche. En revanche, ce qui fonctionne mieux au pays des Gilets jaunes, c’est (sans surprise) l’invocation du sentiment populaire.

La dernière collection Lidl, sortie en avril en Belgique et prévue pour novembre en France, est la preuve qu’on peut être Français, cool et pas trop prétentieux à la fois. La ligne de vêtements, produite en édition limitée, fait un tabac (leurs sneakers estampillées aux couleurs du magasin, vendues à une douzaine d’euros, se sont rapidement retrouvées sur eBay à 1300 euros). Pourquoi ? Parce que, pour certains, Lidl c’est le rappel de quelque chose de stable qui est là depuis l’enfance (le savon Cien, tu connais), et pour d’autres, c’est l’assurance d’une originalité premium, même si le produit ne l’est pas.

« Je n’y croyais pas, avoue Michel Biero, directeur exécutif de Lidl France, les baskets jaunes, rouges et bleus au pied, et puis j’ai vu des influenceurs, des personnalités faire la promotion de la basket. Djibril Cissé, par exemple ! Ils se font ambassadeurs de la marque sans qu’on leur demande quoi que ce soit. » Lidl, qui tente de se débarrasser de son image hard discount, a bien compris que le streetwear est la nouvelle vague sur laquelle il leur faut surfer. « D’autant plus qu’on assure un bon rapport qualité-prix. Bon, je vous conseille pas de faire un jogging avec, mais elles sont plus que confortables ! » Un succès en somme ? Oui, surtout auprès du consommateur de 15 ans. Pour le client comme pour le commerçant, c’est un win-win.

D’un côté de l’Atlantique, chez nos amis américains, on vend avec un nom. De l’autre, on vend avec un concept. Dans les deux cas, la stratégie marketing est la même puisqu’il s’agit de séduire une cible précise : l’ado à trottinette post 2000, logomaniaque (plus Tati que Nike), consommateur compulsif et dépressif. J’ai nommé, la génération Z.