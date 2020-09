LA RENTRÉE DES SUR-DOUÉS : SIMON LIBERATI

Quand il est passé à la rédaction se faire photographier, Liberati n’avait pas encore mis au point son sermon promotionnel : « Je suis incapable de faire le pitch de mes livres, mais je vais essayer pour vous faire plaisir… C’est toujours très confus quand je commence à écrire. Au départ, Les Démons tournaient autour de Truman Capote et de ses Prières exaucées, son livre inachevé. Très orgueilleusement, je voulais (et je veux toujours) le faire à sa place – un énorme livre qui aille de 1966 à 1984, année de la mort de Capote. Finalement, Capote n’est pas le personnage central : c’est l’histoire de Serge, Alexis et Taïné, trois frères et sœur bizarres, incestueux et drogués qui traversent cette période en ayant diverses aventures qui sont propres à l’époque. Ils rencontrent Truman à New York, le revoient à Cannes et Paris – ils aimeraient apparaître dans Prières exaucées. Je me suis amusé à inventer des personnages qui voudraient entrer dans un livre, livre lui-même raté qui ne sortira jamais… Il y a donc tout un jeu entre Capote et ces jeunes gens… »

Dit comme ça, ça pourrait donner un pavé hermétique. Il n’en est rien. Car si Liberati a toujours l’air un peu au bout du rouleau, il est ici en pleine forme, avec ses décors et personnages déglingués chics et son humour goguenard pince-sans-rire qui donne tout leur sel à ses livres – il n’est pas par hasard un fin connaisseur du Journal littéraire de Paul Léautaud, et a l’esprit aussi acéré que le misanthrope de Fontenay-aux-Roses. Né en 1960, Liberati aurait voulu être historien. Il a élu les sixties comme champ d’étude et en rend toujours merveilleusement le climat.