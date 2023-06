LA RELÈVE DES PEINTRES

Tes projets futurs ? J’ai un projet avec le musicien Béesau qui sort en mai. C’est une interprétation musicale de ma toile Pathos of thing . Et je vais reprendre la direction artistique, j’aime avoir deux casquettes. Le monde de l’art étant étouffant et anxiogène, ça me plaît de pouvoir m’en libérer parfois.

Ta dernière expo ? C’était en mars, avec le collectif Bisou bouche que j’ai intégré en 2020. Tout le corpus parlait d’une dépression, de la façon dont on se reconstruit… J’ai collaboré avec six artistes pour porter la force du propos par des événements. Le magazine Gaze était aussi avec nous pour parler de la guérison par l’art.

Ton art ? Je suis frustrée du manque de représentation de belles images féminines dans l’art pictural. On est trop sacralisées, donc j’essaye de proposer une imagerie nouvelle de la femme et picturalement nuancée. Ni mères, ni vierges, juste des femmes. Dans la forme, je trouve que c’est un mélange entre la déconstruction cubiste et les lumières néo-classiques.

Tes débuts ? Sophie Dherbecourt : Enfant, on m’a transmis cette attention à l’art pictural et au mouvement Art déco. Le dessin est devenu une échappatoire. J’ai commencé à peindre il y a cinq ans, pour me sauver de mes angoisses et par refuge.

L’évolution de l’art ? D’un point de vue plastique et artistique, on est dans une période de mutation des techniques. Je sens que ce qui va arriver va nous surprendre.

Tes inspirations ? Le cinéma, car certains détails me donnent envie de recréer une texture de peau, une lumière, d’arriver à un aspect glossy . J’aime transformer les corps, je suis inspirée par le milieu du drag. La matière me permet d’explorer des figures inattendues, sinon je prendrais des photos.

Ton art ? Il est lié à l’affect, à l’amour et à l’obsession. Je mets en scène mes proches dans des espaces intimes, ce qui me permet de me rapprocher d’eux. Par la peinture ils deviennent des créatures. Mon travail vient d’une urgence à voir surgir des formes qui m’étonnent. J’ai un rapport boulimique aux images qui me poussent à chercher autour de moi des matières à peindre.

LISA OUAKIL : « LA MÉMOIRE D’UN ESPACE »





Résidente de POUSH, Lisa Ouakil, 29 ans, crée un contraste dans son art entre la géométrie des paysages et la suavité de la chair.

Tes débuts ?

Lisa Ouakil : Mes deux parents travaillant dans la musique, ils m’ont emmenée très tôt au musée et j’ai commencé à peindre à la petite enfance. Je suis entrée aux Beaux Arts après onze ans de dessin à l’école du Musée des arts décoratifs.

Ton art ?

Je travaille autour de la chair et du corps que je mets en dialogue avec la nature. Je porte une grande attention à la couleur, je broie moi même mes pigments avec de l’huile de noix. J’aime créer des grands formats pour initier un rapport physique avec celui qui regarde les toiles.

Tes inspirations ?

Elles sont en lien avec mes déplacements au bout du monde qui me font perdre mes repères et mes origines tunisiennes, espagnoles, italiennes, russes et polonaises. Pour chaque toile je veux retranscrire une sensation, ramener la mémoire d’un moment ou d’un espace. Lors de ma résidence au Mexique, j’étais à côté d’un volcan, à cet endroit où on sent la terre vivre et bouillonner. Je me suis imprégnée ce ces lieux pour mes toiles.

L’évolution de l’art ?

Ces dernières années, il y a eu des galeries itinérantes, éphémères et on sent qu’elles reviennent dans un lieu pérenne. Je trouve que le contact humain reste très important.

Tes futurs projets ?

J’ai ma première commande publique pour la triennale de Dunkerque, c’est une fresque se déployant sur trois façades autour de l’écologie et des liens entre corps humain et industriel. On prévoit aussi quelques concerts avec mon groupe de musique Lois Leigh.

@ouakillisa