Dans la troisième saison de sa série docu’ « La Pharmacopée d’Hamilton », le réal’ gonzo Hamilton Morris explore les différents psychotropes. A commencer par le venin de crapaud…

Pour les besoins de sa série docu’ La Pharmacopée d’Hamilton, le New-Yorkais Hamilton Morris, un chimiste de formation devenu « psychonaute » (expert en drogues psychoactives) et réalisateur, est parti enquêter sur les utilisateurs de venins de crapaud. La nouveauté ? Y apporter une approche anthropologique et scientifique. Pour le premier épisode, Hamilton traite ni plus ni moins du bufo alvarius, le venin de crapaud psychédélique. On y apprend…

1) Qu’un « Albert Most » a lancé la mode du crapaud psyché en 1983.

En 1983, apparaît le mystérieux pamphlet The Psychedelic toad of the Sonoran Desert, le parfait guide de cette nouvelle drogue écolo (et potentiellement mortelle)… Hamilton Morris part à la recherche de ce parfait inconnu. Premier stop, Mount Shasta en Californie.

2) Que Denton (Texas) est devenu la Silicon Valley du crapaud

C’est au fin fond du Texas, dans une base missile abandonnée, que tout s’est développé. Ken Nelson (le chercheur qui se cachait derrière le nom d’Albert Most) passe des années de recherches sur cette molécule 5-MeO-DMT hallucinogène trouvée dans le venin de notre amphibien.

3) Que Mexico City rassemble les shaman pro-amphibiens psychédéliques

Vous avez bien lu, le crapaud a rassemblé l’année dernière des centaines de personnes à la World Bufo Alvarius Congress (WBAC) à Mexico City. Conférence à laquelle Hamilton intervient pour montrer les côtés néfastes de cette extraction de venin…

4) Que le crapaud est menacée

Hamilton n’est pas le premier à le relever, mais ce crapaud de l’Arizona tend à la disparition totale. Entre changements climatiques, contamination aux pesticides et l’obsession autour de son venin, le psychedelic toad devient première victime de son succès.

5 ) Qu’on lui cherche un substitut chimique

Même si les hippies-septiques sont contre cette démarche, Hamilton rassemble des scientifiques pour trouver une alternative à l’extraction du venin sur les crapauds. Gros plans sur des éprouvettes en laboratoire pour montrer le processus chimique de la création d’une drogue de synthèse. Arriveront-ils pour autant à convaincre les accros du venin ? Suspens…





La nouvelle et troisième saison de La Pharmacopée d’Hamilton est à découvrir tous les mardis à partir du 12 janvier à 22h sur VICE TV et disponible en replay sur MyCanal.



Par Maria Sumalla