JOUJOU : « ON NE S’IMPOSE PAS DE LIMITES… »

Dante et sa sœur Iris Jodorowsky (29 ans et 23 ans) forment l’explosif duo rock, JOUJOU. Sous influence Rita Mitsouko, entre autres, ils chantent en français (nous vous conseillons leur premier titre, « La Morale ») et donnent des live comme personne…

Les débuts de JOUJOU ?

Dante : J’ai commencé la musique à neuf ans au conservatoire, j’ai eu un groupe de rock à mes 14 ans et ensuite un groupe de rap (la race canine), et j’ai toujours eu ce rêve d’en faire mon métier.

Iris : On a commencé enfants pour jouer, avec notre père (Cristóbal Jodorowsky, ndlr), et ensuite ça s’est révélé être une passion commune. Il y a un an, notre père est décédé : on s’est retrouvé au Mexique et on a senti que c’était le bon moment pour concrétiser notre envie de monter un projet musical ensemble.

Grandir dans une famille d’artistes vous a inspirés ?

Dante : Notre grand-père (Alejandro Jodorowsky, ndlr) et notre père étaient principalement dans le cinéma. Grandir dans un environnement artistique nous a apporté la liberté et les armes pour s’exprimer dans ce milieu.

Votre processus de création ?

Iris : Dante touche à tous les instruments, et il gère la partie prod’. Je chante et on écrit les textes à deux.

Dante : Quand on se met à écrire, il y a des idées qui fusent de partout… Le processus va crescendo, on ne s’impose pas de limites !

Que vous évoque une mode unisexe ?

Iris : Cela me rappelle mon enfance, lorsque ma mère me parait de vêtements unisexes.

Dante : Je considère que tous les vêtements sont unisexes, ils se définissent seulement par des coupes. Personnellement, les coupes femmes me taillent mieux !

Quel vêtement piquerez-vous dans la garde robe de l’autre pour un concert ?

Dante : Une robe courte noire, avec des collants, ce serait très sobre et à la fois sexy. Je pense qu’il ne faut pas hésiter à casser les codes, non pas pour choquer, mais pour banaliser cette mode unisexe.

Iris : Pour moi, ce serait une veste, je suis fan des coupes masculines.

Votre 2024 ?

Iris : On a un premier EP qui sortira en avril, accompagné d’une release party grandiose !

@joujoumusique



Par Anaïs Dubois

Photo : Julien Grignon