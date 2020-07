JEAN-PASCAL ZADI : « NOIR, C’EST PAS UN GROS MOT… »

Le film aborde aussi la question de la tentation, les idéaux face aux opportunités financières…

J.W. : Le héros se sert de la cause pour briller mais il est rattrapé très vite.

J.P.Z. : Le rire peut être pris à différents degrés. Certains vont voir uniquement de la drôlerie, d’autres vont accrocher au sous-texte, c’est crucial de mêler ces différentes approches.

J.W. : C’est cool si ça crée un questionnement. On n’a pas la prétention d’apporter des réponses mais si tu sors de la salle en pensant à ton rapport aux Noirs ou à ta place dans la société, c’est déjà beaucoup pour nous.

J.P.Z. : Pareil pour le récit, c’est un film et pas une succession de sketch. Tout ce qui ne servait pas le récit a dégagé… Le travail en amont était long. Je suis arrivé sur un projet avec plein d’invités sans savoir si on allait avoir tout le monde. Personne avait encore donné son accord quand on a démarché Gaumont. Il y a moins de sécurité que sur un projet classique. On a écrit un scénar’ complet pour le donner à la prod mais arrivé au tournage, plein de choses ont sauté.

J.W. : On a eu les réponses des gens présents dans le scénar seulement à la prépa du film. Donc on a parfois dû réécrire des scènes sur le tournage en fonction des guests qu’on avait. On a rencontré Gaumont en octobre et en avril on rentre en prépa. Rien n’était sûr, on a jamais eu le greenlight officiel, jusqu’au dernier moment. Parce qu’on n’avait pas encore de chaînes de télé, et finalement des chaînes du groupe Canal nous ont fait confiance.

Ça c’est parce que JP est un ancien de Canal et il garde les numéros de tout le monde !

J-P.Z : Ouais, mais les gens du cinéma de Canal, je ne les connaissais pas, et on a été super bien reçus. D’autres chaînes hertziennes comme TF1 et M6, en rendez-vous, on avait l’impression de parler une autre langue.





Il y a eu de la censure ?

J-P.Z : On a pu dire les pires conneries qu’on voulait. On a eu carte blanche quasiment, parce qu’ils connaissaient le fond du propos. À la limite il y a une scène où ils n’étaient pas chauds sur le papier, mais en voyant le résultat ils ont accepté. Vous avez été tenté de faire le film en indé ?

J.W. : Franchement, non. En terme de prépa et production pure, c’est un casse-tête. Concilier les agendas de chacun, c’est à s’arracher les cheveux. Tu peux pas sans la machine Gaumont derrière, ça t’ouvre plein de portes, ne serait-ce que pour être crédible quand tu fais tes demandes. Et même si c’est un petit budget par rapport à leurs autres prods, faut le trouver le budget ! Ou alors tu peux faire le film, mais étalé sur 10 ans.

J.P.Z. : Sopra, en vrai c’est un ministre par exemple. Là tu le vois dans le cadre du film, on donne l’impression qu’on peut l’accrocher comme ça mais son emploi du temps c’est quelque chose, il est partout ! La courte séquence avec lui c’est une mise en place de 3 heures (rires). Mais on arrive à un moment où les studios comprennent qu’il faut s’ouvrir. Qu’ils ont besoin de ça. Renouveler les acteurs, réals’, etc. Les gens en ont marre… Tout le monde est prêt pour avoir un nouveau ton, moins prévisible.

J.W. : Notre atout c’était Marc Vadé, le dir-prod de Coexister, le 1er à m’avoir fait bosser sur un film. Il est passé directeur des productions chez Gaumont, il nous aimait bien, on avait « un loup dans la bergerie ». L’idée de la marche est-elle une dédicace à Alpha (rappeur qui a organisé une marche autour du thème de l’esclavage, ndlr) ?

J.P.Z. : Mon gars sûr Alpha 5.20. J’étais au courant mais c’est pas inspiré.. Il m’avait proposé d’aller avec lui de Paris à Nantes, j’avais pas pu.

J.W. : Nantes ? Ah ouais nous, c’est juste République-Nation. J.P.Z. : Au début, ça devait être une pétition dans le film mais Fabrice, qui a collaboré au scénar, m’a dit qu’une marche serait plus fédérateur.

J.W. : Et plus visuel. Vous venez de l’univers rap mais il y a peu de rappeurs en guest, c’est voulu ?

J.W. : On essaie d’aller un peu partout, on voulait même des politiques, des sportifs, tout.

J.P.Z. : On voulait pas un film « de rap » même si on kiffe cette culture. On voulait du sociétal, qui aborde un max de thématiques du plus soft au plus extrême. Le rap nous lie mais ce n’est pas ce qui nous définit entièrement. Par contre il y a un sens du flow, de la punch, qui nous vient de là.

J.W. : On s’est fait plaisir, on a écrit un petit morceau pour le générique. A chaque rime on reconnaissait nos influences respectives.

J.P.Z. : Ça se voyait trop, tu reconnaissais du Stomy, du Ill, du Oxmo, du Ali…

J.W. : Ça commençait par le fameux « écoute, fils » (rires)

« TU DIS PAS WHITE, POURQUOI TU DIRAIS BLACK ? » – John Wax

Le titre reste un hommage au groupe de rap TSN ?

J.P.Z. : Bien sûr, c’est un groupe qu’on écoutait. Mais c’est aussi parce qu’on entend souvent des gens dire black au lieu de noir. Comme on dit dans le film, dites tout simplement noir. Noir, c’est pas un gros mot, c’est pas honteux.

J.W. : Tu dis pas white, pourquoi tu dirais black ? Ils ont voulu rendre ça cool comme avec « beur » mais ça part d’une hypocrisie complètement raciste. Vous êtes habitués du système D, ça vous a servi ici ?

J.W. : Ça te rattrape toujours, dans la prépa et le tournage. Toutes ces pros qui se prennent la tête sur des détails « oh merde, l’éclairage de la chemise » : on s’en bat les couilles (rires). Tu nous files une équipe et du matos, c’est beaucoup pour nous. Le cinéma parfois c’est des soucis pour pas grand-chose.

J.P.Z. : La débrouille c’est aussi ce souci d’aller vite, d’être efficace avec les moyens qu’on a, c’est resté dans notre ADN. Peut-être aussi pour ça qu’on est allés vers le docu-fiction.

J.W. : Les mises en scène ambitieuses, c’est du beau cinoche. Mais d’autres le font tellement mieux que nous, autant se concentrer sur ce qu’on sait faire : des blagues avec une seule caméra (rires). Le mec qui va voir une comédie, il en a rien à foutre que t’aies un plan au stead’.

J.P.Z. : À l’inverse, des fois y’a eu des alignements de planètes : les problèmes se changeaient en aubaine, y compris la météo ; des gros noms ont été dispos pile au bon moment alors que ça semblait mort… À un moment le projet était mort parce qu’on avait personne pour le 2nd rôle principal. Donc tout reposait sur Fary. Je vais le voir, 1er truc qu’il me dit : « le ciné j’en ai rien à foutre, je me concentre sur le théâtre, la scène ». Il ment pas : il est à fond sur le live, en tant que comédien et même producteur. Sauf qu’il nous a trouvés sincères. C’est du coup son premier rôle ciné, dans un perso d’opportuniste absolu. L’inverse de ce qu’il est dans la vie : il produit ses potes parce qu’il adore la scène, il a 28 ans et il a déjà ouvert un lieu pour mettre des jeunes stand-upper en avant. Il nous a sauvé la mise, grand merci. Vous vous attendez à quel accueil ?

J.W. : on est incapables de te dire si ça va marcher, on espère que ça va plaire mais on est fiers de ce qu’on a pu livrer. Ca a certainement des défauts, pas de souci…

…mais c’est un film qui nous ressemble.

J.W. : Par contre niveau box office je te cache pas qu’on a un peu besoin d’oseille (rires). Les gamins, tout ça…

Vous avez déjà d’autres projets ?

J.W. : Ça s’est bien passé avec Gaumont, donc on va rempiler sur un deuxième a priori. Toujours en binôme vu qu’on fonctionne bien ensemble. C’est en écriture, là…



