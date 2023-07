GUILLAUME DE SAZILLY, MINI MASTER : « UNE ÉLÉGANCE TOTALE »

C’est la der des ders ! Le MINI Clubman, né en 1969, fait ses au revoir avec le MINI Clubman Final Edition. À cette occasion, Guillaume de Sazilly, DG de MINI France, revient sur l’histoire de ce modèle iconique. Interview qui roule.

2023 est l’année, pour MINI, d’une petite révolution : la marque sort une dernière édition de son modèle Clubman. Le Clubman, c’est quoi ?

Guillaume de Sazilly : C’est une icône de MINI, avec ses portes de coffre à double battants qui l’incarnent. Le MINI Clubman est né en 2007, après la reprise du groupe par BMW. C’est un modèle inspiré de ceux des années 1960. Une version allongée de MINI, qui a su garder ce qui fait notre âme : une quatre places dynamique et design, avec une modularité améliorée pour être proposée comme la première voiture du foyer.

Une Final Edition un peu spéciale du MINI Clubman. Quelles en sont les particularités ?

La Final Edition a un niveau de finition et d’équipement exceptionnel. On est dans ce que MINI sait faire de mieux, en matière de personnalisation et d’impact stylistique. C’est une édition très équipée, avec un contenu hyper exclusif. Il est limité à 1969 exemplaires, en référence à l’année de lancement du modèle. 123 exemplaires sont réservés à la France.

La dimension sportive de MINI est portée par BMW Group, dont vous faites partie, mais est également soutenue, depuis le début, par les grands résultats de la marque aux rallyes de Monte-Carlo.

MINI, c’était et c’est toujours le « go kart feeling », c’est-à-dire la sensation de conduire un karting, en toute confiance. Et c’est pourquoi MINI a, très tôt, brillé en rallye. MINI, c’est le « fun to drive » design, sportif et pratique !

En 2021, on a vu une MINI être « safety car » aux grands prix de Formula E. Design, sport et ambition électrique ?

Absolument. On a aujourd’hui des moteurs hyper modernes, qui sont tout autant responsables. On n’utilise pas de terres rares dans nos moteurs électriques, et nos objectifs sont ambitieux sur tout le cycle d’une voiture, et pas seulement lors de sa phase d’utilisation. Nos usines MINI font appel à des sources d’électricité externes, 100 % renouvelables, et on a la double exigence de maintenir ce qui fait le caractère unique de MINI – des voitures comme objets de plaisirs – et, en même temps, l’objectif de responsabilité environnementale et sociétale, en provenance directe de notre histoire !

Avec la crise, fondatrice pour la marque, du canal de Suez en 1957 ?

Oui, MINI naît deux ans après, en 1959, avec la nécessité de créer une voiture plus petite, plus économe, mais capable de transporter quatre personnes – car il y avait alors une pénurie de matériaux et de matières premières – et qui consomme peu d’essence. Ainsi, dans l’ADN de MINI, il y a cette frugalité des origines. MINI, aujourd’hui, est une marque qui fait toujours sens, car elle est appropriée aux enjeux de société que l’on connaît. La marque a conservé son ADN, jusqu’à aller plus loin, puisqu’on veut une voiture la plus responsable possible, de sa naissance et sa conception, à son utilisation et sa fin de vie – à travers le caractère recyclable de nos composants.

Quelle est votre stratégie quant aux voitures électriques ?

MINI sera une marque 100 % électrique, dès le début de la prochaine décennie ! On a démontré avec la génération actuelle de MINI électriques, que l’électrification convient très bien tant aux besoins de nos clients, qu’aux plaisirs de conduite qui sont spécifiques à MINI. La sensation de conduire un karting est sublimée par l’électrification. Et le lancement de nos modèles électriques a été un véritable succès pour nous, à tel point qu’une MINI sur quatre vendue est désormais 100 % électrique. Une tendance qui va s’accélérer dans les prochains mois, car nous avons annoncé deux versions de la MINI Cooper électrique, ainsi qu’un nouveau MINI Countryman proposé dans une version totalement électrique.

Avez-vous perçu les retombées des premières mesures obligeant l’ensemble du parc automobile français à s’électrifier ?

Les dispositifs mis en place, en particulier fiscaux, ont permis d’accélérer une transition déjà en cours, qu’on constate tant en France que chez nos voisins européens. L’autre élément indispensable, c’est le développement des bornes de recharges. Le gouvernement a annoncé, au mois de mai, avoir dépassé son objectif des 100 000 points de recharges ouverts au public, et clairement on a besoin que ce processus soit non seulement maintenu, mais développé.

Quelle sera la voiture de demain ?

Ce sera une MINI ! Je dis souvent « le monde est de plus en plus MINI ». Cette époque entre malheureusement en résonance avec la période de tension écologique. Mais les MINI sont des voitures qui optimisent l’espace qu’elles occupent et les matériaux qu’elles utilisent. Et je trouve que cet ADN, depuis notre naissance, est encore plus fondamental et d’actualité aujourd’hui. Je suis donc confiant et hyper optimiste quant aux produits qu’on va sortir dans les mois à venir, parce qu’on ne fait pas de compromis quant à notre histoire, à notre fiabilité et à nos qualités dynamiques !

Le MINI Clubman Final Edition, disponible en édition limitée

MINI CLUBMAN STORY

1969

Naissance du MINI Clubman. A cette occasion, son designer déclarait : « L’impression que seules les choses laides peuvent être fonctionnelles a disparu » . Cette voiture exceptionnelle a fait sensation dès le départ à son lancement, avec son ouverture de coffre caractéristique. À l’époque, le MINI Clubman a conquis le marché automobile avec son style inimitable et son empattement allongé.

2007

Seconde génération de MINI Clubman. En 2007, le MINI Clubman proposait une interprétation moderne du concept classique du break. Pour l’accès à l’arrière, il n’y avait qu’une seule porte sur le côté droit de la voiture, qui s’ouvrait de manière antagoniste.

2015

Cette troisième version du MINI Clubman by BMW Group, affiche une claire évolution de stratégie. La voiture s’allonge, mais surtout devient plus confortable et plus spacieuse avec l’apparition de deux portes supplémentaires pour les passagers. Avec ses deux portes arrière à battants s’ouvrant latéralement, lui permettant de jouir d’un statut unique dans le segment des compactes, le MINI Clubman reste l’un des modèles MINI les plus polyvalents à ce jour.

2023

Le MINI Clubman tire sa révérence tel un « Gentleman », avec pour l’occasion, un dernier modèle en édition limitée. Cette ultime édition célèbre l’interprétation moderne du concept du break chez MINI, avec une version luxueuse et ultra-équipée limitée à 1969 exemplaires dans le monde dont 123 pour la France.