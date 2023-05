GASPAR NOÉ : « UN PRODUCTEUR DE RÊVE »

Notre Gaspar Noé national a tourné deux fois avec Anthony Vaccarello. Il raconte …

En avril dernier, la Maison Saint Laurent déclarait sur Instagram : « Avec les débuts de Saint Laurent Productions, filiale enregistrée de la maison imaginée par Anthony Vaccarello, Saint Laurent est fière de devenir la première marque de luxe à compter les productions à part entière de films parmi ses activités ». Et annonçait dans la foulée produire des géants comme Pedro Almodóvar, Paolo Sorrentino, David Cronenberg, Wong Kar-wai, Jim Jarmusch, Gaspar Noé… « On peut encore regarder un film 10 ou 30 ans plus tard, s’il est bon, a confié alors Vaccarello. À certains égards, faire un film peut avoir plus d’impact qu’une collection saisonnière. Pour moi, c’est une extension naturelle vers un autre domaine de créativité qui est peut-être plus général et populaire. »

Pour en savoir un peu plus sur le mariage entre mode et cinéma, mais aussi les méthodes de Vaccarello, producteur élégant et exigeant, nous avons contacté Gaspar Noé, qui a déjà travaillé deux fois avec Saint Laurent.





Comment as-tu rencontré Anthony Vaccarello ?

Gaspar Noé : Je l’ai rencontré à Miami, alors que je participais à une exposition de Gagosian sur le désir avec une série de mes photos. On a bu des verres, on a discuté, il m’a dit que je devais être sur Instagram. À Paris, il me contacte une semaine plus tard, en février-mars, pour me parler d’un projet. Saint Laurent aidait déjà des photographes et des performers comme Vanessa Beecroft et ils avaient déjà financé un petit film avec Bret Easton Ellis. Il veut savoir si j’aimerais que l’on me finance ? Je demande les conditions et Anthony me dit juste qu’il aimerait que l’on voie les vêtements de la marque et que je travaille avec leurs égéries. Et il me parle de Charlotte Gainsbourg et Béatrice Dalle que j’adore ! On évoque la durée, cinq minutes, dix minutes, et il est très ouvert sur le budget. Puis je mentionne Cannes, le seul endroit amusant pour accoucher d’un film. Il me demande de réfléchir au scénario et j’ai une idée super vague, un tournage de films de sorcières qui se passe mal, avec Béatrice en réalisatrice et Charlotte en actrice.

Pour aller à Cannes, il fallait donc aller très vite ?

(Gaspar se marre). Absolument, il fallait commencer deux semaines plus tard ! Je ne lui ai pas donné de scénario pour Lux Æterna, tout a été improvisé. C’était un gros bordel et je n’ai pas arrêté de filmer pendant cinq jours. Anthony est venu sur le tournage et le bordel l’a beaucoup fait rigoler. Il m’a vraiment donné les moyens pour bien travailler. Un producteur de rêve ! À l’arrivée, Lux Æterna dure 52 minutes, en split-screen en plus ! On a été sélectionné à Cannes, et on a fait une super montée des marches, avec Anthony, des tops, Béatrice, Charlotte… Anthony a dû trouver que le résultat était satisfaisant ; puisqu’il a produit Abel Ferrara, un film de montage avec Jean-Luc Godard et Almodóvar. Il va même produire des longs, comme celui de Cronenberg.

Tu es le dernier des Mohicans des indépendants. Comment cela s’est passé entre vous ?

Il a été super généreux, je n’ai pas eu les réflexions habituelles du producteur demandant des changements. J’ai eu une totale liberté, il était très fier du résultat.

Un an plus tard, tu collabores à nouveau avec lui…

Il me demande si cela m’amuserait de faire un court sur sa nouvelle collection. J’ai donc fait ce court de sept minutes, avec Charlotte Rampling, un petit film inspiré de Suspiria de Dario Argento.

Saint Laurent annonce déjà un nouveau projet Vaccarello-Noé.

Je le vois régulièrement, j’assiste à ses défilés toujours aussi spectaculaires, et je suis très content qu’il devienne plus actif dans le cinéma. Anthony est très cinéphile, il se rapproche du cinéma qu’il aime, c’est assez cohérent. J’ai vu que j’étais cité dans sa liste, je ne sais pas encore quel sera mon prochain projet, mais je vais lui demander de participer. On doit se voir à Cannes…

Par Marc Godin

Photo : Eddy Brière pour le Technikart Creative Studio