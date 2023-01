FGKO : DYNAMIC DUO

CV_

Kevin vient de Melun, la ville de Franck Gastambide, et porte une grosse barbe de hipster. Fabrice est né quant à lui à Courbevoie. Carrure de déménageur, tatouages partout sur les bras, il ressemble à Ben Affleck. Le duo FGKO kiffe Scarface, la trilogie Pusher, le cinéma de Kubrick, Cameron, Stallone et Schwarzenegger. Après un passage par l’école de ciné l’EICAR, puis la pub, ils sortent en 2018 Voyoucratie, l’histoire d’une racaille de banlieue fraîchement sortie de prison qui zone dans sa cité, agresse des filles au cutter, deale, et devient la cible d’une bande de flics… Un thriller uppercut, inoubliable, tourné à l’arrache, sans autorisation, pour… 100 000 euros. Une vraie promesse.

2022 ?_

Ils confirment avec un deuxième long-métrage, Du crépitement sous les néons, thriller nerveux doublé d’une histoire d’amour sur fond de traite d’êtres humains, avec Jérémie Laheurte, Tracy Gotoas et le rappeur Bosh. Mais le film fait peur à certains exploitants et sort dans une combinaison de salles vraiment réduite…

2023 ?_

« On aimerait transformer notre moyen-métrage, Second souffle, en long. On va tout refaire, avec un personnage féminin important et JoeyStarr dans le rôle principal. Il est très attaché au projet, car on s’inspire de sa vie. Il y a aussi un projet de série télé qui se passe dans les années 1980, écrite par notre monteur, Jean-Christophe Bouzy, qui a bossé sur Grave et Titane. C’est un vrai polar sur l’arrivée du crack en France et la première femme commissaire. C’est du James Ellroy à la française. »



Par Marc Godin