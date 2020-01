ENTHOVEN / BENZAQUEN : L’INTERVIEW BALLE DE MATCH

R.E Une dernière chose sur le sport que j’ai peur d’oublier de dire ; il existe un lien très fort entre l’idéologie du sport et celle de l’humanité maîtresse de son destin ou de sa place dans le monde. Nous vivions dans un univers fini et une pensée cosmologique, le sens de la vie était, pendant des siècles, de trouver sa place dans le monde (idéologie qu’on retrouve par ailleurs chez les conservateurs). Au XVII ème siècle les grands savants découvrent que la Terre et même le Soleil ne sont pas au centre de l’univers… Un pavé dans la mare, l’humanité de plus en plus décentrée, et se recentre donc naturellement sur elle-même, ce qui débouche inévitablement sur le culte de la performance. On remplace l’objectif d’harmonie par celui la performance. Ce fut le cas jusqu’à nos jours où nous vivons un retour au sport comme moyen d’atteindre l’harmonie et le bien-être.



Propos recueillis par Melchior.

Photo : Frédéric Fleury