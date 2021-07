DREAM NATION FESTIVAL, LA NOUVELLE ÉDITION !

Qui a dit que l’été et la teuf se terminaient fin août ? Bonne nouvelle pour tous les futurs nostalgiques de cet été jubilatoire de liberté : le Dream Nation Festival aura lieu ces 17 et 18 septembre !

Cette année, l’événement le plus attendu de tous les vrais amateurs d’électro marquera l’avènement d’un monde parallèle dont vous risquez de vous souvenir bien longtemps. Au programme : une diversité de genres au sein de l’électro ; techno pure et dure, hard, acid, bass et trance, les plus grands artistes de la scène électro, les B2B dont vous aviez toujours rêvé (SNTS avec Paula Temple : une grande première explosive), et de multiples découvertes grâce aux warm ups de gagnants d’un concours sélectionnant les meilleurs jeunes talents.

Nous vous l’annonçons cash : la programmation de cette nouvelle édition est un sans-faute. Avec en tête d’affiche SNTS et Paula Temple (alliance hybride entre deux figures majeures de la techno), Warface (phénomène aux prods dingues), Doctor P (légende du dubstep), Ajja, Eptic, Manu le Malin, Avalon, Elisa Do Brasil, Lacchesi… Et la liste est encore longue ; vous n’êtes pas au bout de vos surprises (à retrouver sur leur site : https://www.dreamnation.fr/scheduling).

Durant ce week-end de septembre – se terminant le samedi, nous vous rassurons, vous aurez le dimanche pour vous en remettre – la transe fera vibrer vos tympans et traversera vos membres. Dans un univers aussi psychédélique que spectaculaire, vous flotterez dans un flou transcendantal (et jubilatoire). Vous passerez deux jours immergés dans un monde parallèle : leur système cashless – génialement pensé – vous permettra d’oublier tout détail technique ou notion d’argent en payant avec un bracelet ou votre téléphone, simplement. Laissez donc le portefeuille à la maison sans le moindre stress perte (en se laissant trop emporter dans la danse, on ne sait jamais ce qui peut arriver…).

Les performances, aussi nombreuses qu’ébouriffantes, vous feront perdre pied et confondre rêve et réalité : d’un côté, les déambulatoires avec des performeurs de feu, jongleurs, acrobates aériens. De l’autre, les scéniques, avec des danseurs et diverses créatures inattendues. Tout sera mis en place pour vous faire pénétrer dans une réalité virtuelle de sons, lumières, couleurs et flashs visuels inoubliables.

Dans cette grande messe de l’électro, vous assisterez à la rencontre musicale, visuelle et artistique entre le son et le cadre : au Parc des Expositions du Bourget, en 100% open air, vous pourrez teuffer jusqu’au petit matin sans jamais fatiguer. L’été en plein processus d’évanouissement, il sera temps de le prolonger en venant se mettre une race (ou pas, d’ailleurs, c’est bien aussi sans) et vibrer sur du bon son. On s’y retrouve ?!

Lien de la billetterie : www.dreamnation.fr/tickets



Par Léontine Behaeghel

Photo : Jeg d’Ekivok