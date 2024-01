CLAIRE ROMAIN, ACTRICE PICTURALE : « UN LONG CHEMIN »

À 28 ans, Claire Romain prépare Cat’s Eyes , série inspirée de l’anime 80’s de Tsukasa Hōjō. Mettant de côté son costume de voleuse uber-cool, elle est passée nous voir.

Tu tournes actuellement pour Cat’s Eyes, aux côtés de Constance Labbé et Camille Lou. J’imagine qu’il y a eu une longue préparation physique en amont ?

Claire Romain : On avait six semaines de préparation physique avec des coachs tous les jours, à base d’escalade, parkour, et musculation avec abdos/fessiers, la totale. Il y avait même le champion du monde de parkour, Simon Nogueira. La première question qu’on m’a posée pendant le casting, c’était si j’avais le vertige. Moi, à cinq mètres de haut, c’est pas évident… Là, on vient d’escalader la Tour Eiffel, pour de vrai.

Tu as commencé très tôt le cinéma. Comment t’es-tu retrouvée dans ce milieu-là ?

Ma mère est costumière, et mon beau-père est chef machiniste donc j’ai commencé à six ans le théâtre. J’aimais le théâtre, mais je ne me suis jamais dit que ça serait ma vocation. Je suis partie vivre à Barcelone à 18 ans pour faire du set design, donc plutôt derrière la caméra. Plus tard, j’ai passé un casting à Paris pour une pub Cartier réalisée par Cédric Klapisch. Il m’a recontacté trois mois plus tard pour me proposer un petit rôle dans son film En Corps (2022) pour être la petite copine de François Civil.

Tu as joué pendant deux ans et demi dans la série TF1 Ici Tout Commence.

C’était un long chemin. Le fait de tourner au quotidien, c’était nouveau pour moi. J’ai trouvé que c’était hyper intéressant d’incarner et suivre un personnage sur autant de temps, pour mon cas, Ambre Martin. Certaines fois, c’était difficile de savoir qui était Claire et qui était Ambre, car je passais une grande partie de mon temps dans la peau d’Ambre…

Des projets ?

J’ai tourné un film en premier rôle au cinéma pour La Fratrie par Simone Godano (Sei Fratelli, ndlr), qui sort courant 2024. J’incarne le rôle d’une jeune fille qui s’appelle Gaëlle. Il y a plusieurs grands acteurs dont celle qui joue le rôle de ma mère, Judith El Zein, mais aussi des monuments du cinéma italien tels que Riccardo Scamarcio, Valentina Bellè, Adriano Giannini… C’est la première fois que je joue entièrement en italien. Côté peinture, je prépare une exposition de mes tableaux avec mon galeriste Alexandre Skinas, dans sa galerie.

Tu arrives à trouver du temps pour peindre même en étant en tournage ?

C’est vraiment une nécessité pour moi, oui. Je suis actrice, mais je suis aussi peintre, l’un ne va pas sans l’autre. Je peins sur le sol sans chevalet, avec plein de pigments. Un truc vachement coloré. Comme certaines séries que j’affectionne…

@claireromain

Par Sarah Sellami

Photo Axel Vanhessche