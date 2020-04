CHASSOL, L’HOMME ORCHESTRE :« LES CANAPÉS DE LENNY KRAVITZ FONT LA TAILLE DE TON APPARTEMENT…»

A propos de swing, pourrais-tu m’expliquer pourquoi tu vénères à ce point l’album Voodoo de D’Angelo ?

C’est pour ça que j’avais rejoint Phoenix comme musicien sur leur tournée pour Alphabetical en 2004 : eux aussi étaient alors très influencés par Voodoo. Dans le tour-bus, on pouvait écouter l’album en entier. C’est un des plus grands disques des vingt dernières années, ça a changé beaucoup de choses. Jay Dee avait poussé l’art du sample très loin, avec une culture phénoménale et de vraies prises de risque rythmiques. D’Angelo était allé encore plus loin. C’était du R’n’B d’avant-garde qui a tout contaminé – R’n’B, hip-hop, pop…

Par Louis-Henri de La Rochefoucauld