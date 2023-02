ALPHONSE MAITREPIERRE, CRÉATEUR ONIRIQUE : « MODE ET DURABILITÉ DOIVENT ÊTRE LIÉES ! »

À 27 ans, le créateur Alphonse Maitrepierre, qui a fait ses classes chez Jean-Paul Gaultier avant de lancer sa maison en 2019, partage son temps entre Paris et Barcelone à l’approche de la sortie de sa deuxième collection pour Desigual, au printemps.

CV_

Après des études à La Cambre à Bruxelles, Alphonse Maitrepierre entre chez Jean-Paul Gaultier. Il devient ensuite costumier pour le réalisateur Yann Gonzalez avant de retourner dans la mode, chez Acne Studios. Il fonde sa marque Maitrepierre en 2019 et dévoile en septembre 2022 sa première collaboration avec Desigual.

2022 ?_

« Très intense ! J’ai passé la moitié de l’année à Barcelone à bosser avec Desigual et l’autre moitié à Paris à travailler sur Maitrepierre. »

La collab avec Desigual ?

« C’est le directeur de l’image chez Desigual qui m’a écrit. Il m’a tout de suite demandé si j’avais des conditions. Ma première exigence a été que toute la collection soit sustainable, faite à partir de matériaux recyclés ou de tissus certifiés et la deuxième était d’avoir le droit d’aller dans leurs archives, ce que la marque a accepté. »

2023 ?_

« On a été renouvelés par Desigual pour une deuxième collection qui sortira en mars. Je suis sur la prochaine collection Maitrepierre qui sera geek et old-fashioned avec une esthétique plus crafty pour laquelle j’ai bossé avec un programmeur sur de l’intelligence artificielle. »

Tes espoirs pour 2023 ?_

« D’ici 5 ans, l’aspect sustainable ne soit même plus un mot qu’on utilise mais que mode et durabilité soient obligatoirement liés. Il faudra aussi qu’on arrive à faire du sustainable à des prix corrects pour convaincre les gens. Il ne faut pas pénaliser les consommateurs mais que l’industrie de la mode soit totalement repensée et soutenue par l’État. »



Par Margot Ruyter

Photo : Gabrielle Langevin