3 BONNES RAISONS DE REGARDER « D’UNE FRONTIÈRE L’AUTRE »

VICE TV propose du lundi 10 au lundi 31 mai un nouveau documentaire exclusif disponible en replay sur MyCanal « D’une frontière l’Autre ». Le correspondant international de VICE News, David Noriega, y part en immersion totale dans les territoires frontaliers du monde entier. Le challenge ? Ne vous donner « que » trois bonnes raisons de binger leur docu’.





1 REGARDS CROISÉS

Le concept novateur « D’une frontière l’Autre » ? Proposer une plongée des deux côtés d’une même frontière. Chaque lundi ce n’est pas un, mais deux épisodes de vingt minutes qui sont diffusés pour comprendre les problématiques migratoires, politiques, commerciales et criminelles des différentes frontières, de l’Irlande et l’Angleterre à la Colombie et le Venezuela. Dans les deux premiers épisodes, le journaliste s’intéresse à la frontière entre le Kenya et la Tanzanie, avec d’un côté les inquiétudes environnementales pour la réserve naturelle kényane et du côté swahili, les plateformes des réseaux de trafiquants internationaux. Prenez papier et crayon, vous allez avoir envie de prendre des notes !

2 PLONGÉE EN TERRES CONTRÔLÉES

Les zones frontalières sont soumises à de fortes tensions depuis toujours et l’accès à la pluralité des témoignages sur place est très rare. Dans les huit épisodes du documentaire, David Noriega décortique les tensions connues de tous et celles que l’on ne connaît pas encore assez, avec un angle immersif inédit. Découvrez le conflit nord-irlandais, la tension bouillonnante à la frontière mexicaine entre vagues migratoires et cartels tout puissants et les violences du braconnage, du point de vue des habitants spectateurs des conflits, comme des principaux concernés. Accrochez votre ceinture, les chemins qu’empruntent Noriega ne sont pas de tout repos…

3 DAVID NORIEGA, DÉFENSEUR DU CONTRE-CHAMP

Correspondant VICE TV, David Noriega propose une approche chargée d’expériences sur les problématiques migratoires, les conflits frontaliers et le territoire latinoaméricain. Il a parcouru ces terres de long en large à la recherche de témoignages, ce qui se ressent dans la construction et la complétude de ses reportages. Des cartels de cocaïne aux polices locales qui rejouent le combat de David contre Goliath, il utilise un réseau large de contacts pour proposer un journalisme du contre champ, passionnant et plus que nécessaire. Petit bonus. Son Instagram (@drnoriega), où il partage des photos inédites prises durant ses reportages dans le monde entier, des éditos et surtout… des photos d’animaux croisés en vadrouille. On adhère et on adore.

La nouvelle série documentaire “D’une frontière l’Autre” est diffusée tous les lundis, du 10 au 31 mai à 22h sur VICE TV et en replay sur MyCanal. Deux épisodes de 22’ sont à retrouver chaque soir.







Par Carla Bernini