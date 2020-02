ZAHIA DEHAR “ JE DÎNE SEULE SI J’EN AI ENVIE ”

Vous pourriez dîner seule à Paris ? On vous laisserait tranquille ?

Z.D. : Dans l’imaginaire collectif, quand on est connue, on est forcément très entourée et on ne peut pas aller seule au restaurant. Si je le fais, les gens vont se dire : « Oh, pauvre Zahia, en fait, elle n’a pas d’amis ». Mais moi, j’aime bien parfois être la « pauvre Zahia » ! Ça m’est égal, je dîne seule si j’en ai envie. J’aime cette idée, cette liberté. De la même manière, à Paris, je ne pourrais pas me permettre d’être saoule par exemple, et de danser sur la table. À Londres, c’est possible.

Et quels sont les bons spots food londoniens ?

Z.D. : Je vais chez Harrods, parce que c’est à côté de chez moi. Ça n’est pas toujours très bon, hein… Et vraiment pas donné ! Aujourd’hui, vous avez d’autres projets de films ?

Z.D. : Rien dont je pourrais vraiment parler pour le moment, parce que ce n’est pas officiel. Mais oui il y en a, et j’espère aussi passionnants qu’Une Fille Facile, le film de Rebecca Zlotowski dans lequel je tenais le rôle principal l’année dernière.

Par Olivier Malnuit



Photo Julian Torres