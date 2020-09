YES WEED CAN ?

L’herbe serait-elle plus verte ailleurs ? Dans les environs de Clermont-Ferrand comme ailleurs, « les plus malins achètent moins souvent, mais en plus grandes quantités qu’avant », affirme Léa, la vingtaine, fumeuse régulière depuis cinq ans. Cet été, le tarif du 100 grammes dans le Massif central est légèrement redescendu : 500 € le gramme en moyenne (alors qu’il était à 600 € pendant le confinement et 450 € avant).

Les fumeurs de pelouse sont plus chanceux au soleil : le gramme d’herbe coûte deux fois moins cher dans le triangle d’or français – Toulouse, Montpellier, Perpignan – que dans la région parisienne. Pour le shit, c’est une autre histoire. Ayant pu interroger Franck, un « petit vendeur indépendant » toulousain, il m’explique que « la plaquette de cent grammes coûtait trois à cinq fois plus cher ici pendant le confinement, passant de 300 € à 800, voire 1200 €. Bon, cet été, il est redescendu entre 500 et 600 €… Mais si on les laisse faire, le shit va finir par coûter aussi cher que la coke ! ».

Avec un accent méditerranéen à couper au couteau, et vingt années d’expérience dans le domaine, Franck évoque un « crash boursier, du jamais vu », à propos de cette augmentation soudaine. Avec ce rapport qualité-prix désavantageux, ils sont nombreux à chercher de nouvelles façons de s’approvisionner. Certains se lancent dans le « bizz » – par opportunisme, pour palier l’absence de revenus depuis le début du Covid, (le cas pour énormément de travailleurs non-déclarés) et pour éviter les arnaques. « C’est pas pour des barrettes (moins de cinq grammes, ndlr), mais plutôt pour des plaquettes (100 grammes, ndlr) ! détaille Léa. Celles-ci prennent des formes différentes, mais le résultat est toujours le même : la victime, souvent jeune et crédule, partie s’acheter de quoi fumer, se retrouve sans son cash et sans ses grammes… »





« APRÈS L’OUVERTURE DES FRONTIÈRES, LES MIEUX ORGANISÉS RAFLERONT LA MISE… » – FRANCK, VENDEUR INDÉPENDANT À TOULOUSE



Mais si le trafic tourne au ralenti et les pénuries sont fréquentes pendant l’été, c’est pour une raison toute simple : les dealers aussi prennent des congés. « Pendant la saison, les grossistes écoulent les vieux stocks et les invendus en attendant la rentrée », précise notre « vendeur indépendant » Franck, « mais cette année, il n’y a pas de réserves à cause du confinement. Il faudra du temps pour tout remettre en place après l’ouverture des frontières, les mieux organisés rafleront la mise… » Nous voilà prévenus.