WHATEVER YOUR ROUTE, GO NORTH !

Une « Sailor Jacket » conçue pour être portée aussi bien sur un voilier qu’au prochain concert de Coi Leray ? On en rêvait, Go North, les spécialistes de l’équipement nautique, l’ont fait ! Présentations.

Le must-have de cette fin d’année ? Cette veste de marin « Go North », réversible et disponible en blanc, rouge lave, jaune ocre et bleue marine… Premier modèle dessiné par North Sails en 1989, marque jusqu’alors spécialisé dans les sports nautiques et les voiles, la Sailor Jacket est désormais 100 % upcyclée.

Pour sa collection FW23, « Go North », North Sails a misé sur le principe du «Ocean Positive». L’objectif ? Créer des vêtements, voiles et équipements sportifs non seulement durables mais qui financent la régénération de nos océans.





Pari réussi

Cette collection, moins gourmande en ressources, est entièrement conçue à partir de matières synthétiques recyclées et de tissus à base de plantes bio. North Sails travaille également avec la « Ocean Family Foundation », ONG anglaise luttant pour la préservation des océans et la sensibilisation à leur pollution. Elle fait également partie du Microfibre Consortium, une ONG qui investit dans le futur de l’industrie textile, et cherchent des solutions pratiques pour minimiser les rejets de microfibres dans l’environnement provenant de la fabrication ou du cycle de vie des textiles. Avec ses pièces aux designs épurées, aux matières résistantes et durables, North Sails signe donc une FW23 + green que jamais.





Retrouvez la collection FW23 sur www.northsails.com