TEST : VOTRE JOB EST-IL TOXIQUE ?

Vous aussi, vous rêvez de remettre votre démission – et qu’elle soit acceptée – pour aller vous la couler douce dans une station balnéaire ? Oui, on comprend. L’exemple de notre regretté premier Ministre Eddy P qui rend le tablier à l’appel de l’été, ça donne des idées… On ne bosse pas à Matignon, mais comme lui, après tout, l’heure est au check-up.

Ces temps-ci, après tout, l’heure est au check-up. Bilan ? 1) Un appart pas très grand ni très joli, mais ça va. 2) Une vie amoureuse pas folichonne mais pas catastrophique, ça va. 3) Un boulot sous-payé, stressant, démoralisant au sein d’un système vicié ? Là, ça va pas. Votre job serait-il la raison de votre mal-être constant ? Avant de démissionner et tout plaquer pour vous reconvertir en éleveur de moutons dans la Creuse, lisez donc. Au-delà de 3 cases cochées, vous pourrez tout empaqueter.