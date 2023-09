TEST : VOTRE COUPLE VA-T-IL SURVIVRE À LA RÉVOLUTION ?

Vous êtes présent en manif féministe, fidèle auditeur des Couilles sur la Table et pas opposé à porter un slip chauffant. Pourtant, vos réflexes systémiques ne sont pas loin. Testez votre couple et récoltez vos larmes ensuite.

NOTE DE LA RÉDACTION_

Comme le dit si bien Billie Eilish : « You give an ugly guy a chance, he thinks he rules the world ». La brève idylle entre Otis et Ruby dans Sex Education en témoigne. Frustré de ne pas dominer son couple, il a brisé le cœur de la queen de la série. Déconstruit ? Plutôt idiot si vous voulez mon avis.



Vous avez cru bien faire en offrant le dernier bouquin d’Ovidie à votre moitié. Mais maintenant que des réunions en non-mixité se tiennent chaque jeudi soir à l’appart vous commencez à regretter. Surtout quand Sabine, la meilleure pote de votre meuf, vous fixe avec dégoût quand elle passe à la cuisine récupérer les pistaches. Don’t worry, c’est simplement la révolution qui est en marche. Vous feriez bien de vous y préparer si vous ne voulez pas être cloué au pilori demain dès l’aube.



1) VOUS AVEZ BINGEWATCH WORKIN’ MOMS EN COUPLE

Vous avez ainsi réalisé qu’additionner carrière et vie de famille relève d’un défi pour les femmes. C’est bien, bon début. Maintenant, seriez-vous prêt à demander un temps partiel à votre boss pour gérer les gosses le mercredi ? Ou devenir le contact d’urgence à l’école en cas d’épidémie de gastro ? Pardon, c’est peut-être trop demander.

2) VOUS NE TENEZ PLUS LA PORTE À VOTRE MEUF

Ça vous l’avez bien retenu, la galanterie : c’est fini ! Puisqu’apparemment c’est réducteur et paternaliste. Pratique, non ? Porter les sacs de course trop lourds, la priorité sous la douche le matin… terminé ! Vous êtes à égalité, chacun pour sa pomme dans votre couple. Ciao le sexisme bienveillant !

3) VOUS SAVEZ CE QUE CHARGE MENTALE VEUT DIRE

Vous l’avez entendu dans la bouche de Ben Névert, votre gourou ultime. En bon petit soldat, vous avez mis des post-it sur le frigo pour aider votre moitié à se souvenir du « rdv plombier mardi ». Impossible pour vous de l’honorer, c’est pile pendant votre meeting ultra important avec le n+2. Mais vous êtes déconstruit, donc vous le rappelez à votre meuf. Bravo champion.

4) VOUS AVEZ DÉCOUVERT L’EXISTENCE DE LA TAXE ROSE

Vous vous êtes insurgé, avez hurlé au scandale. Vous avez même tweeté en mansplainant un bon coup, ça défoule. Pourtant votre meuf ne vous a pas attendu pour choisir un rasoir bleu à 2 euros plutôt qu’un rose à 4 euros. Mais ça part d’un bon sentiment, allez acheter votre déo senteur whisky et charbon, vous l’avez bien mérité.

5) VOUS GAGNEZ MOINS QUE CHOUCHOU

Et ce n’est pas un souci pour vous, vous êtes même très fier d’elle. Vous la laissez payer au resto, quel homme moderne. Par contre, si elle pouvait éviter de le dire devant vos potes, ça serait cool. Rien à voir avec le fait d’avoir honte, c’est juste qu’ils ne sont pas aussi féministes que vous, ils ne comprendraient pas.

6) VOUS LUI LAISSEZ TOUT CHOISIR

C’est ça, le vrai féminisme, laisser toutes les décisions à votre meuf. Que peut-on vous reprocher si vous ne faites aucun choix ? Rien, voilà. Elle décide des menus, des vacances, des sorties le weekend, des cadeaux de Noël… tout. Et lorsqu’elle demande votre avis, vous réponde : « Comme tu veux bébé, tu as toujours des bonnes idées ». Vous êtes comme ça, un mec sympa.

7) VOUS ÊTES POUR LA RÉPARTITION DES TÂCHES MÉNAGÈRES

D’ailleurs vous avez confectionné un super joli panneau pour les dix ans de votre couple. C’est écrit que vous vous engagez à faire la vaisselle tous les deux jours et la lessive aussi. Il faudra juste que votre meuf passe acheter de la pâte à fixe après le taf pour l’accrocher. Mais il est super votre panneau, dommage qu’il ait dix ans de retard.

Verdict : Vous vous reconnaissez dans plus de trois réponses ? Vous êtes sur la bonne voie, encore 50 ans de remise en question et vous y serez, promis.

Par Fanny Mazalon