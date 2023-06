TEST : FAUT-IL SE METTRE AU BLING-YOGA ? 

Ooooooooommmmmm…

Mes chers yogis, relâchez la tension, concentrez votre āsana, faites circulez Prāna et répétez en boucle les mantras de notre Shiva . P.S. : n’oubliez pas le chèque à la sortie.

Lundi 12 juin, vous revenez d’un ashram au Tamil Nadu (Sud de l’Inde), vous n’êtes qu’amour, calme et volupté. Vous avez déjà booké vos trois prochaines retraites à la Villa Calvi de Yuj et attendez un colis Lululemon pour frimer sur Insta dans un legging à 130 balles. Le bling-yoga, ou comment dépenser son blé des concombres sur les yeux.

1) VOUS FUYEZ LE MATÉRIALISME DANS DES PALACES

« Paris m’oppresse, j’ai besoin de me revitaliser dans un lieu full energy flow. » Au programme du weekend : modelage harmonie impériale, navigation au crépuscule, soin signature Guerlain et le sacro-saint cours de yoga sur sable fin. Pour la modique somme de 8 K les deux nuits au Cheval Blanc de Randheli, le tout dans une Island Villa « nichée dans la végétation luxuriante face à l’horizon turquoise. » Quelque chose de simple, sans prétention.

2) VOUS ÊTES COMPOSÉ(E) À 90% DE ROOIBOS ET D’ALGUES

Votre corps est la vitrine de votre art : un temple. Comme vous êtes surbooké, pas le temps pour des emplettes au marché des Enfants Rouges. Embauchez Claire Vallée, cheffe étoilée vegan, qui vous préparera des green buddha bowls à tomber. La yogi girl d’exception mise sur son alimentation ayurvédique arrosée de thés énergétiques pour combler ses carences en fer. N’oubliez pas : un tiers de solide, un tiers de liquide et le reste… de l’air.

3) VOUS AVEZ SIX NATUROPATHES DANS VOS CONTACTS

Depuis que Rachel Brathen — yogi girl suédoise aux 2 M de followers sur insta — a partagé son expérience avec la thérapie verte, vous rêvez de vous convertir. Partez faire un bain de forêt en pleine conscience tout en machouillant des racines d’astragale. À votre retour, appelez votre naturopathe pour programmer un soin holistique doublé d’udantara et renouez avec votre essence profonde. Voilà, vous êtes zen. Ruiné(e). Mais zen.

4) VOTRE INTÉRIEUR INCARNE LE SLOW FURNITURE

Ikea ? Vous plaisantez, j’espère. Ici on ne se meuble qu’en bois de récup’ issu de forêts protégées, labellisées et éco-gérées en accord avec la sylviculture. Une étagère Camif, un buffet Tikamoon, un lit Ripaton et des bougies herbivores signées Mamamushi, vous voilà dans un intérieur 100 % inflammable pour trois Smics. Un conseil : oubliez le rituel de purification à la sauge blanche.

5) VOTRE FEED INSTA RESPIRE LE CLEAN-GIRL AESTHETIC

La subtilité réside dans le naturel millimétré. En clair : faites croire à votre commu’ que votre quotidien est celui que vous partagez en story. Debout dès l’aube, le teint impeccable, petit dej’ à base de pudding de chia. Vous maniez l’éclairage et le cadre comme personne, pourtant, 36 stories plus tard, vous étiez de retour sous la couette. On ne nous la fait pas.

6) VOUS FUYEZ EN YOGIC RETREAT CHAQUE SEMESTRE

Eat, Pray, Love et Wild sont vos bibles. Mais la van-life manque cruellement de confort. Pour l’immersion oxygénante sans vidange hebdomadaire des eaux usées, bookez un vol pour le Six Senses Vana à Dehradun. Cet ashram indien « reçoit chacun de ses hôtes sur un pied d’égalité sans différence de statut social ». Idéal pour évoluer dans votre quête d’équilibre intérieur tout en vous prenant pour le petit peuple, non ?

7) VOUS ÉCRIVEZ UN LIVRE SUR LE DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Douze séjours astrologiques plus tard, vous êtes parfaitement légitime à raconter votre histoire. Chamanisme, méditation et pleine conscience, un best-seller est en route, c’est certain. Deepak Chopra n’a qu’à bien se tenir. N’oubliez pas de faire culpabiliser les novices pessimistes qui se plaignent de leur existence médiocre. Quête de soi ou culte de soi ?



Verdict : Vous avez plus de trois réponses positives ? Vous êtes officiellement la personne la plus nombriliste de votre entourage. Ça fera 3000 euros. Merci.





Légende photo : STRETCHING_ Balayez la maxime ultra basique de l’esprit sain dans un corps sain. Le bling-yoga c’est un mindset où l’on rencontre son essence profonde en portant un legging Tory Burch à 210 euros.

Par Fanny Mazalon