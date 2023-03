TEST : ÊTES-VOUS (VRAIMENT) PHALLO-DÉCONSTRUIT ?

Si vous aussi la wishlist de votre mec pour la Saint-Valentin contient un kit de lego Porsche, il serait peut-être temps de lui partager ce test sur l’homme nouveau , le vrai.

La virilité ? So 2019 ! Entre-temps, le Covid, Sandrine Rousseau et le mouvement #FreeBritney sont passés par là et ont fait de vous un homme nouveau. D’ailleurs, ces derniers temps, vous avez décidé de vous refaire l’intégrale de The Handmad’s Tale et de bazarder vos Avengers. Les baloufs testostéronés, très peu pour vous. En plus, votre meilleure pote Juliette vous l’a dit : « Un type sensible, en plein process’ de déconstruction de ses privilèges masculins, y a rien de plus sexy ! ». C’est décidé, pour la Saint-Valentin, c’est fifty-fifty au resto.





1) DES PODCASTS, VOUS EN BOUFFEZ

Vous avez découvert les podcasts Mansplaining de Thomas Messias sur Slate et êtes devenu un fidèle auditeur. Vous vous reconnaissez en lui et dans sa manière de réfléchir autour de la masculinité, et des rapports entre les sexes vous intrigue. Peut-être que vous allez même vous offrir son livre…

2) LA MODE, VOUS L’AIMEZ ENGAGÉE

Vous adorez les sweats à capuche, unicolore de préférence. Ce qui fait son originalité, c’est ce petit logo minimaliste en forme de planète. Vous l’avez acheté lors d’un pop-up store streetwear de marques éco-responsables et de vêtements de seconde main exclusivement unisexes. « Le DJ set était top, il y avait même de la bière artisanale et des éco-cups stylisées pour l’event ! »

3) VOUS ÊTES UN SÉDUCTEUR 3.0

Dans vos échanges digitaux, vous ne voulez pas passer pour un gros lourd. Vous préférez dire à votre crush : « Je te laisse engager la discussion si tu en as envie ». Meilleure phrase de drague de 2023 ?

4) VOUS QUESTIONNEZ VOTRE MASCULINITÉ

Sandrine l’a dit : « La déconstruction est une démarche personnelle, ça demande du temps, des lectures, et une volonté aussi de déconstruire les a priori que nous pouvons chacun·e avoir ». Vous vous répétez ce motto tous les jours, mais vous n’arrivez pas à franchir totalement le pas et à virer les barbeucs et les grillades de votre programme d’été… Peut mieux faire !

5) VOUS SORTEZ DE VOTRE ZONE DE CONFORT

Vous adoptez le « malepolish », cette tendance à porter du vernis à ongles. Car sortir des codes de la virilité pour un homme cis het’, c’est transgressif – ou pas. Vous êtes juste fan de Harry Styles… et ça c’est (très) grave.

6) VOUS NE VOULEZ PAS PASSER POUR UN PRÉDATEUR

Vous étiez persuadé que c’était à l’homme de prendre en charge les premiers pas de la relation. Et qu’être un gros dragueur vous permettrait trouver votre soul mate. Asshole ! Je rigole, vous êtes devenu le roi du consentement et de la réciprocité grâce à votre coach en séduction.

7) VOUS TENTEZ L’ÉVEIL SPIRITUEL

Vous faites partie d’une association qui organise des cercles d’écoute dans une perspective de recrutement dans la lutte féministe. Entre hommes du néolithique vous voulez changer et c’est une bonne chose. Tous en chœur : « Le patriarcat c’est tabou on en viendra tous à bout ! »



Verdict : Vous avez plus de trois réponses positives ? Bravo, vous venez de gagner un slip chauffant, la nouvelle contraception testiculaire.

Note de la rédaction_ Notre ami déconstruit Ben Névert a décidé de venir en aide aux mecs en galère avec son bouquin inspirant Je ne suis pas viril (First, 2022). Suivez le guide.





Par Anna Autin & Mathis Raymond