TEST : ÊTES-VOUS UN(E) BABY-ZOOMER ?

Vous vous sentez loin des valeurs avec lesquelles vous avez grandi ? Pas de panique, les mentalités changent, la vôtre aussi. Alors, baby-boomers et Gen-Z, mêmes combats ? C’est ce qu’on va voir….

Note de la rédaction_

Ici, la créatrice Vivienne Westwood, qui n’a pas attendu l’arrivée de la Gen-Z pour être la plus activiste, la plus écolo et la plus punk de tous.

Respect éternel !

Dimanche, énième réunion de famille, entre deux tartines de tzatziki et des chipos cramées au barbecue, assis en bout de table, vous n’avez d’autre choix que de tailler le bout de gras avec votre neveu. Vous le sentez, la conversation avec cet individu risque de tourner en rond. C’est là que vous vous découvrez des points communs insoupçonnés avec votre voisin de table d’une autre génération. Surprise. La télévision ? Has-been. Les chaussures vegan ? Le must. Pas de doutes, cette conversation vous aura permis de sauver ce dîner qui s’annonçait soporifique. Et de découvrir que vous avez pris la vague Gen-Z et ses influences en pleine face.

1) Vous êtes bureauphobe

Le 23 mai dernier, des milliers de salariés d’Apple se sont unis pour rester en télétravail et ont fini par toucher une augmentation de 45 %. Comme les employés du géant de la Silicon Valley, vous tannez votre patron pour bosser de chez vous. Et avoir une augmentation digne d’intérêt. Bonne chance.

2) La santé mentale, votre nouveau combat

Au premier festival dédié à la santé mentale, Pop & psy, organisé en octobre à Paris avec nos amis de chez MK2, vous avez déjà vos places. C’est sûr, vous êtes sous influence Gen-Z, qui prend conscience de sa santé psychique à l’heure des réseaux sociaux et après deux ans de confinements. Vous allez recevoir votre carte vermeil, mais il est encore temps de binger Euphoria.

3) Vous boycottez l’avion

Par souci pour votre empreinte carbone, vous êtes prêt à vous farcir douze heures de bus Macron depuis la gare routière de porte de Bercy et payer 35 euros pour partir en vacances dans votre bled préféré du Morbihan. Respect. Désormais, vos valeurs valent plus que votre confort personnel.

4) Vous vous relookez en friperie

Comme vous l’avez lu dans la dernière folie des camarades Annese, Beaugé et Durand, la tendance est à la seconde main. Vous faites donc de ce vieux t-shirt, floqué de votre groupe de rock préféré, un objet de lutte contre la fast-fashion.

5) Vous troquez votre télé pour Twitch

Fini le Journal de 20 heures et les téléfilms allemands sous-titrés par une bande de niais. Depuis que Twitch, la plateforme de streaming préférée de vos mioches, s’est ouverte à d’autres contenus que le gaming, vous y passez vos soirées. Vos programmes favoris : l’émission Popcorn, un JT en mieux, et la nuit de la culture du streamer Étoiles, sorte de Questions pour un champion. Vous avez tout bon.

6) Vous prônez le non-genré

Pour les cinq ans de la petite dernière de la famille, vous créez la surprise en lui offrant la nouvelle Barbie transgenre, créée à l’effigie de l’actrice de la série Orange is the new black, Laverne Cox. Pas de doute, le genderless n’a aucun secret pour vous.

7) Vous fuyez les appels téléphoniques

Non, ce n’est pas un hasard si vous préférez faire des vocaux à rallonge plutôt que de passer un simple coup de fil. L’Office britannique des Communications prévient, dans une enquête, que la Gen-Z esquive les appels au téléphone, et que 36 % d’entre eux vénèrent Facetime et la messagerie instantanée. Pensez-y la prochaine fois que vous proposez à votre banquier un meeting sur zoom.

Verdict : Vous avez plus de trois réponses positives ? Bravo à vous, vous êtes définitivement un Zoomer de… plus de 50 ans.



Par Théo Lilin